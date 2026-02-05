La incertidumbre en torno al futuro de Cristiano Ronaldo desató una verdadera revolución en las redes sociales protagonizada por los hinchas de River. En las últimas horas, miles de fanáticos del club de Núñez impulsaron el hashtag #CR7aRiver, que rápidamente se convirtió en tendencia en Argentina y generó repercusiones incluso en Arabia Saudita.

La movida surgió a partir del delicado momento que atraviesa el delantero portugués en Al Nassr, donde no fue parte del último partido ante Al Riyadh por decisión personal, en medio de versiones que hablan de su disconformidad con el rumbo deportivo e institucional del club. Ese escenario alimentó la ilusión de los simpatizantes del River Plate, que aprovecharon la ocasión para soñar en grande.

Imágenes generadas con inteligencia artificial, camisetas con la mítica número 7 y montajes de Ronaldo vistiendo la banda roja inundaron la plataforma X, acompañadas por mensajes que imaginan al portugués cruzando el mundo para jugar en el Monumental. El fenómeno fue tan fuerte que medios del país donde milita el atacante se hicieron eco del tema, aunque sin abrir la puerta a una salida inminente.

En este marco, volvió a tomar fuerza un antecedente clave: el contacto que Marcelo Gallardo tuvo con el jugador el año pasado. El propio entrenador de River reconoció públicamente que intentó tentarlo de manera informal para disputar el Mundial de Clubes, una propuesta que Ronaldo valoró y analizó, aunque finalmente decidió continuar en Arabia Saudita.

Hoy, a diferencia de aquel intento, no existe ninguna negociación concreta ni gestiones oficiales para avanzar en su llegada. Sin embargo, la movida dejó en claro el poder de las redes y la capacidad de los hinchas para instalar un tema que, aunque lejano a la realidad, volvió a encender la ilusión riverplatense.