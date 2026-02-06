El conflicto en torno a Cristiano Ronaldo sumó un nuevo capítulo en Arabia Saudita. La Saudi Pro League emitió un comunicado en el que dejó en claro que ningún jugador, independientemente de su trayectoria o peso mediático, puede tomar decisiones que excedan el ámbito de su propio club.

El mensaje llegó luego de la ausencia del portugués en el triunfo de Al Nassr ante Al Riyadh, disputado el lunes pasado, y frente a los rumores que indicaban que tampoco estaría presente en el clásico de este jueves frente a Al Ittihad.

Desde la liga explicaron que cada institución opera de manera autónoma, con autoridades y decisiones propias, aunque todas se rigen por un mismo marco financiero pensado para garantizar la sustentabilidad y el equilibrio competitivo del torneo. En ese contexto, si bien destacaron el compromiso mostrado por Ronaldo desde su llegada al país, fueron contundentes al remarcar que “ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club”.

El trasfondo del malestar estaría vinculado al mercado de pases. Según trascendió, el delantero habría expresado su descontento por la falta de refuerzos en Al Nassr, en contraste con la fuerte inversión realizada por Al Hilal, que incorporó a Karim Benzema por una cifra superior a los 70 millones de euros.

Desde la organización del certamen aclararon que los fondos destinados a incorporaciones no dependen directamente del Public Investment Fund, sino de un presupuesto común que se distribuye de manera equitativa entre los clubes al inicio de la temporada. En ese esquema, Al Nassr habría utilizado gran parte de sus recursos en mercados anteriores, lo que explicaría su inactividad en la última ventana.

Mientras tanto, Ronaldo ya retomó los entrenamientos con el plantel, aunque su presencia en el próximo compromiso todavía genera expectativa. La Liga Saudí, en tanto, buscó bajar la tensión y defendió la competitividad del torneo, señalando que la lucha por el título sigue abierta y con escasas diferencias entre los principales protagonistas.