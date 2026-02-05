El mercado de pases sigue activo para Grêmio, que luego de cerrar la incorporación de Juan Ignacio Nardoni apunta a sumar otro refuerzo proveniente del fútbol argentino. En las últimas horas, el club de Porto Alegre inició negociaciones con Huracán por Leonel Pérez, mediocampista de 21 años.

Según trascendió, la propuesta sobre la mesa contempla la compra del 50 por ciento del pase en 2.500.000 dólares, monto que sería limpio para el club de Parque Patricios. Además, las partes evalúan un acuerdo complementario que le permitiría a Gremio adquirir el porcentaje restante en función de objetivos deportivos.

Las conversaciones se encuentran bien encaminadas y no se descarta que el traspaso quede sellado la próxima semana, una vez disputado el clásico ante San Lorenzo. De concretarse, ese encuentro podría significar la despedida de Pérez con la camiseta del Globo.

En paralelo, el futbolista viene de atravesar molestias musculares que le impidieron debutar en el Torneo Apertura. En este marco, el cuerpo técnico encabezado por Diego Martínez seguirá de cerca su evolución física durante los próximos días para definir si será tenido en cuenta ante el Ciclón.

Por otro lado, desde Brasil mantienen una alternativa en carpeta en caso de que la operación no prospere: Franco Ibarra, actualmente en Rosario Central, también aparece en el radar del conjunto gaúcho.