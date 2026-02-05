Un trágico siniestro vial se registró en la mañana de este jueves en la Ruta Provincial 32, a la altura del tramo que une Manuel Ocampo con el acceso a General Gelly, en jurisdicción de Pergamino.



Por causas que se encuentran bajo investigación, un camión cisterna cargado con aceite vegetal despistó y volcó, quedando dentro del cauce de un arroyo. El vehículo había salido desde Junín y se dirigía hacia el puerto de Rosario.

Según los primeros datos, el accidente se produjo en medio de condiciones climáticas adversas, con intensas lluvias y caída de granizo. En ese momento, se registraban cerca de 50 milímetros de precipitaciones en distintos puntos de la región.

Otros conductores que circulaban por la zona detuvieron su marcha para asistir al chofer y alertaron de inmediato al sistema de emergencias 911. En pocos minutos se montó un operativo policial encabezado por el Destacamento de Policía Vial El Socorro, bajo la coordinación de la subcomisaria Lelia Andrada.

El conductor fue atendido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital San José de Pergamino, donde pese a los esfuerzos médicos se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

Personal de la Policía Vial realizó las pericias correspondientes y trabajó durante varias horas en la zona para ordenar el tránsito y coordinar la remoción del camión y el acoplado. Desde las autoridades se informó que la carga no generó riesgos ambientales ni peligros adicionales.

La causa quedó en manos del fiscal Fernando Pertierra, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1, y fue caratulada de manera preventiva como homicidio culposo.