Durante la tarde de este miércoles, personal de la Subcomisaría 3ª de Chovet, con colaboración de efectivos de la Comisaría 8ª de Elortondo, llevó adelante dos allanamientos simultáneos en la localidad, en el marco de una investigación judicial en curso.

Los procedimientos fueron ordenados por la Fiscalía interviniente con el objetivo de encontrar armas de fuego y elementos de telefonía vinculados a la causa. Las tareas se realizaron en dos domicilios: uno ubicado sobre calle Estanislao López al 150 y otro en calle Sarmiento al 700.

Según informaron fuentes oficiales, el allanamiento realizado en la vivienda de calle Estanislao López arrojó resultado positivo, logrando el secuestro de una escopeta, municiones, cartuchos y un teléfono celular. En tanto, el procedimiento efectuado en el domicilio de calle Sarmiento no arrojó resultados.

Finalmente, la Fiscalía dispuso el secuestro formal de todos los elementos incautados y su traslado para la realización de las pericias correspondientes, a fin de avanzar con la investigación.