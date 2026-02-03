La noche del lunes dejó un nuevo capítulo en la rivalidad mediática entre Wanda Nara y Eugenia La China Suárez, esta vez reflejada en los números del rating televisivo.



Por un lado, MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara en Telefe, presentó su gala de eliminación. En la vereda opuesta, El Trece apostó fuerte al estreno de La hija del fuego, la nueva serie protagonizada por la China Suárez, con lanzamiento simultáneo en Disney Plus.

Según datos de Kantar Ibope Media, Telefe decidió adelantar el horario del reality culinario para competir de manera directa. Al inicio, MasterChef recibió un piso de 7,3 puntos, mientras que la ficción arrancó con 3,2. Minutos más tarde, a las 21:47, el programa de Wanda subía a 7,9 y la serie alcanzaba los 4,0 puntos.

Con el correr de la noche, la diferencia se amplió. Diez minutos después, MasterChef Celebrity lideraba con 9,4 puntos, mientras que el cierre del primer episodio de La hija del fuego descendía a 3,8. Ya sin competencia directa, cerca de las 22, el reality alcanzó los 11 puntos y cerró la emisión con un promedio final de 13,1.

Tras conocerse los números, Wanda Nara celebró el resultado en redes sociales con un gesto minimalista: una imagen de fondo blanco acompañada por un emoji de manos con uñas pintadas, interpretado como una respuesta directa al triunfo en el rating.