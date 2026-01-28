En el marco de la negociación paritaria, los representantes de los intendentes realizaron un nuevo ofrecimiento salarial que fue puesto a consideración de los gremios.

Ante esta propuesta, las organizaciones sindicales resolvieron suspender las medidas de fuerza que estaban previstas, apostando a la continuidad del diálogo y a la posibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo.

Según se informó, las conversaciones continuarán en los próximos días, con el objetivo de avanzar en una solución que contemple las demandas del sector y garantice el normal funcionamiento de los servicios municipales.