Se completó la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional Argentina, con una jornada que dejó triunfos importantes, empates intensos y algunas sorpresas que empiezan a marcar el rumbo del campeonato.

El sábado tuvo como protagonistas a San Lorenzo, que logró una ajustada victoria ante Central Córdoba de Santiago del Estero, y al empate 1-1 entre Independiente y Vélez, en uno de los partidos más atractivos de la fecha. Además, Platense dio el golpe al vencer como visitante a Talleres.

El domingo, Boca se hizo fuerte en La Bombonera y superó con autoridad a Newell’s por 2 a 0, mientras que River no pudo romper el cero en su visita a Rosario Central y terminó repartiendo puntos en el Gigante de Arroyito.

La actividad continuó el lunes con una fecha cargada de goles, donde se destacó la contundente victoria de Unión ante Gimnasia de Mendoza y el triunfo de Tigre frente a Racing, que profundizó el mal arranque de la Academia en el certamen.

Finalmente, el martes se bajó el telón con tres encuentros: Banfield ganó en condición de local, Independiente Rivadavia sumó de a tres y Lanús e Instituto protagonizaron un empate con emociones.

📅 Resultados de la fecha 3

Sábado 31 de enero

San Lorenzo 1-0 Central Córdoba (SdE) – Zona A

Independiente 1-1 Vélez – Zona A

Atlético Tucumán 1-1 Huracán – Zona B

Talleres 1-2 Platense – Zona A

Domingo 1° de febrero

Barracas Central 1-1 Riestra – Interzonal

Boca 2-0 Newell’s – Zona A

Rosario Central 0-0 River – Zona B

Lunes 2 de febrero

Gimnasia 3-1 Aldosivi – Zona B

Defensa y Justicia 0-0 Estudiantes – Zona A

Tigre 3-1 Racing – Zona B

Argentinos 0-0 Belgrano – Zona B

Unión 4-0 Gimnasia (M) – Zona A

Martes 3 de febrero

Banfield 2-1 Estudiantes (RC) – Zona B

Independiente Rivadavia 2-1 Sarmiento – Zona B

Instituto 2-2 Lanús – Zona A

Con la tercera fecha ya disputada, el Torneo Apertura comienza a mostrar a los primeros equipos firmes en la pelea, mientras otros deberán ajustar su funcionamiento para no perder terreno en la tabla.