El paso de Allan Saint-Maximin por el fútbol mexicano terminó de manera abrupta y con una fuerte denuncia pública. A través de un mensaje en redes sociales, el delantero francés explicó que decidió marcharse del Club América luego de que sus hijos fueran víctimas de insultos racistas durante su estadía en el país.

“Hay una cosa que nunca voy a tolerar: que se metan con mis hijos”, escribió el futbolista, quien remarcó que la protección de su familia está por encima de cualquier carrera profesional. Saint-Maximin es padre de cuatro hijos, el menor de ellos nacido en octubre de 2025 en México, y aseguró que el episodio fue determinante para tomar la decisión de irse.

El jugador, de raíces haitianas por parte de su abuelo paterno, también dejó un mensaje contundente: “El problema no es el color de tu piel, es el color de tus pensamientos”, y agregó que el odio y la discriminación “no tienen lugar en nuestra sociedad”.

Tras conocerse la denuncia, los compañeros del delantero posaron con un cartel de “No al racismo” antes de un partido ante Necaxa. Sin embargo, pocas horas después, el club confirmó oficialmente la salida del francés, que tenía contrato vigente hasta junio de 2027.

La experiencia de Saint-Maximin en el América fue breve. Había llegado en agosto del año pasado desde Al-Ahli a cambio de 12 millones de dólares y disputó apenas 15 partidos, con tres goles y dos asistencias. Su rendimiento estuvo por debajo de las expectativas y su adaptación al país tampoco fue sencilla.

Según el periodista mexicano David Medrano, la salida del jugador también estuvo relacionada con dificultades de integración al plantel y ciertas tensiones internas vinculadas a su elevado contrato. A pesar de eso, el futbolista se despidió con un mensaje agradecido hacia la institución, los hinchas y el entrenador André Jardine, quien destacó públicamente su talento.

Con pasado en AS Monaco, Newcastle United y experiencia en la Premier League, la Ligue 1 y la Bundesliga, Saint-Maximin no tardó en definir su futuro. A menos de una semana de dejar México, fue anunciado como nuevo refuerzo del RC Lens, que marcha segundo en el campeonato francés.

La presentación del club fue llamativa, con referencias animadas a su velocidad, una de sus principales virtudes. De esta manera, el delantero regresará a su país natal en busca de un entorno más favorable para su familia y de recuperar su mejor versión futbolística.