Endrick atraviesa un presente ideal en el fútbol europeo y volvió a ser determinante para el Olympique Lyon. El atacante, cedido por el Real Madrid, marcó un verdadero golazo en el triunfo por 2-0 frente a Stade Lavallois, por los octavos de final de la Copa de Francia, resultado que clasificó al conjunto galo a los cuartos de final.

El encuentro fue parejo durante gran parte del desarrollo y parecía encaminarse a un desenlace ajustado. Sin embargo, cuando el reloj marcaba cerca de los 80 minutos, Endrick rompió el equilibrio con una acción individual de alto nivel: dejó a un rival en el camino y sacó un potente remate que se clavó en el arco rival, abriendo el marcador para Lyon.

Ya en tiempo de descuento, con el equipo de la segunda división volcado en ataque, Lyon aprovechó los espacios. Pavel Sulc quedó mano a mano y buscó asistir nuevamente al brasileño, pero el pase fue demasiado largo. La jugada no se perdió gracias a Afonso Moreira, que tomó el balón y, con cierta complicidad del arquero, sentenció el 2-0 definitivo.

Con este tanto, el ex Palmeiras alcanzó los cinco goles en cinco partidos desde su llegada al club francés. Tres de esas conquistas fueron en la Ligue 1, ante Metz, lo que refleja el impacto inmediato del delantero en su nuevo equipo. La decisión de salir a préstamo para sumar continuidad empieza a dar resultados concretos y alimenta sus chances de volver a meterse en el radar de la selección brasileña de cara al Mundial 2026.