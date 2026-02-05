Este viernes 6 de febrero, desde las 8:30, el Parque 19 de Marzo será escenario de una jornada de concientización y vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina y la antitetánica, impulsada por el Gobierno de Elortondo junto al Hospital SAMCo local, la Cooperativa Agropecuaria y la Juventud Agraria Cooperativista.

La actividad estará abierta a toda la comunidad e incluirá, además, control de signos vitales y registro de dadores voluntarios de sangre. Según indicaron las autoridades, se trata del inicio de una campaña que se desarrollará a lo largo de todo el año, con especial énfasis en el sector rural del distrito.

El anuncio fue realizado este miércoles con la presencia del presidente comunal Angelo Yocco, la directora del Hospital SAMCo Ivana Chiesa, el codirector Sebastián Ludueña, y representantes de la Juventud Agraria Cooperativista, Catalina Gallizio y Fermín Solján.

Durante la presentación, Yocco destacó la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las instituciones locales. “Estamos muy contentos de poder llevar adelante esta política pública vinculada a la concientización y la vacunación, acercando prevención y cuidado a toda la comunidad”, señaló. En ese sentido, explicó que la jornada de este viernes será el punto de partida de un recorrido que llegará a todo el distrito durante el año.

Por su parte, Ivana Chiesa remarcó que la campaña se desarrolla en un momento clave, previo al inicio de la cosecha, cuando se incrementa el riesgo de contagio. “La fiebre hemorrágica es una enfermedad endémica y la única forma de prevenirla es con la vacuna, que es una dosis única en la vida”, explicó. Además, recordó la importancia de actualizar la vacuna antitetánica, que debe reforzarse cada diez años.

Desde la Juventud Agraria Cooperativista, Catalina Gallizio indicó que la iniciativa surge del trabajo sostenido que vienen realizando desde 2024 junto al Hospital y la Comuna. “Invitamos a productores, empresas y a todas las personas que tengan dudas sobre su esquema de vacunación a que se acerquen. Es una acción simple, pero fundamental para prevenir enfermedades”, expresó.

Las instituciones organizadoras destacaron que este tipo de campañas permiten fortalecer la prevención, especialmente en el ámbito rural, y reforzar el vínculo entre el sistema de salud, el sector productivo y la comunidad.