Se suspenden las medidas de fuerza tras nueva propuesta
El ofrecimiento realizado por los representantes paritarios de los intendentes fue aceptado para continuar el diálogo y frenar el conflicto.
Los trabajos se realizaron sobre la ruta provincial 37-S e incluyeron entubado y mejoras en el escurrimiento del agua, en un punto clave para el ingreso y egreso de la localidad.Regionales28/01/2026SOFIA ZANOTTI
El Gobierno de Elortondo llevó adelante este martes 27 de enero una obra de reparación en el acceso provincial que conecta la localidad con la Ruta Nacional 33, a través de un tramo de la ruta provincial 37-S.
Los trabajos incluyeron tareas de entubado y mejoras destinadas a ordenar el escurrimiento del agua y optimizar la circulación vehicular, en un sector que presentaba roturas y deformaciones y que resulta estratégico para el tránsito diario.
La intervención se concretó de manera articulada con la Dirección Provincial de Vialidad del Gobierno de Santa Fe, que aportó maquinaria pesada, materiales y personal técnico. Durante la jornada fue necesario realizar un corte total de la ruta 37-S, con circulación asistida y desvíos controlados.
El presidente comunal, Angelo Yocco, señaló que se trató de “una obra necesaria en un acceso muy transitado, que permite dar respuesta a reclamos de vecinos y mejorar condiciones que venían generando inconvenientes”.
Para ejecutar las tareas, Vialidad Provincial dispuso retroexcavadora, retropala, minicargadora, rodillo compactador, camión con hidrogrúa y compactadores, además de material fresado y otros insumos. En paralelo, el Gobierno local colaboró con personal de control de tránsito y operarios para tareas complementarias.
El ordenamiento vehicular se coordinó junto a Seguridad Vial, especialmente en la intersección con la ruta nacional 33. El corte se extendió de 8 a 19 horas, con restricción para el tránsito pesado y paso intermitente para vehículos livianos, priorizando la circulación de ambulancias y bomberos.
Al cierre, Yocco remarcó que “estas obras son posibles gracias a la gestión y al trabajo conjunto con la provincia, y tienen un impacto directo en la seguridad vial y en la vida cotidiana de Elortondo”.
El ofrecimiento realizado por los representantes paritarios de los intendentes fue aceptado para continuar el diálogo y frenar el conflicto.
La nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo terminó sin mejoras en la propuesta salarial y el conflicto se profundiza.
La medida forma parte de los controles contra los ruidos molestos y busca mejorar la convivencia urbana en la localidad.
El delegado regional de la Asociación de Trabajadores Municipales confirmó que, una vez vencida la conciliación obligatoria, se profundizarán las medidas gremiales.
La convocatoria estará abierta hasta el 17 de febrero y forma parte de un plan habitacional con respaldo del Gobierno de Santa Fe.
El festejo será este sábado desde las 20 en el predio de la nueva pileta comunal, con música en vivo, artesanos, emprendedores y entrada gratuita.
Especialistas alertan que el dengue y las enfermedades respiratorias ya no respetan estaciones y llaman a reforzar la inmunización.
La puja por albergar el partido decisivo del Mundial 2030 suma tensión. Desde Marruecos respondieron a declaraciones de dirigentes españoles y remarcaron que la FIFA aún no resolvió la sede.
Las sedes diplomáticas europeas y latinoamericanas actualizan protocolos de emergencia ante el deterioro económico y el escenario geopolítico en la isla.
La UEFA sorteó los 16avos de final del certamen europeo, con ocho cruces que definirán a los clasificados a octavos. Los partidos se jugarán en febrero.
La UEFA realizó el sorteo de los 16avos de final. Ocho series definirán quiénes avanzan a los octavos, donde ya esperan los mejores de la fase liga.
El talentoso mediocampista ecuatoriano arribó a Buenos Aires y en las próximas horas firmará su contrato a préstamo por 18 meses con el Millonario.
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
Emotivo cierre de la Escuela de Verano Municipal 2026