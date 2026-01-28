El Gobierno de Elortondo llevó adelante este martes 27 de enero una obra de reparación en el acceso provincial que conecta la localidad con la Ruta Nacional 33, a través de un tramo de la ruta provincial 37-S.

Los trabajos incluyeron tareas de entubado y mejoras destinadas a ordenar el escurrimiento del agua y optimizar la circulación vehicular, en un sector que presentaba roturas y deformaciones y que resulta estratégico para el tránsito diario.



La intervención se concretó de manera articulada con la Dirección Provincial de Vialidad del Gobierno de Santa Fe, que aportó maquinaria pesada, materiales y personal técnico. Durante la jornada fue necesario realizar un corte total de la ruta 37-S, con circulación asistida y desvíos controlados.

El presidente comunal, Angelo Yocco, señaló que se trató de “una obra necesaria en un acceso muy transitado, que permite dar respuesta a reclamos de vecinos y mejorar condiciones que venían generando inconvenientes”.

Para ejecutar las tareas, Vialidad Provincial dispuso retroexcavadora, retropala, minicargadora, rodillo compactador, camión con hidrogrúa y compactadores, además de material fresado y otros insumos. En paralelo, el Gobierno local colaboró con personal de control de tránsito y operarios para tareas complementarias.

El ordenamiento vehicular se coordinó junto a Seguridad Vial, especialmente en la intersección con la ruta nacional 33. El corte se extendió de 8 a 19 horas, con restricción para el tránsito pesado y paso intermitente para vehículos livianos, priorizando la circulación de ambulancias y bomberos.

Al cierre, Yocco remarcó que “estas obras son posibles gracias a la gestión y al trabajo conjunto con la provincia, y tienen un impacto directo en la seguridad vial y en la vida cotidiana de Elortondo”.