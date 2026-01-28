Elortondo avanza con obras en el acceso a la Ruta 33

Los trabajos se realizaron sobre la ruta provincial 37-S e incluyeron entubado y mejoras en el escurrimiento del agua, en un punto clave para el ingreso y egreso de la localidad.

El Gobierno de Elortondo llevó adelante este martes 27 de enero una obra de reparación en el acceso provincial que conecta la localidad con la Ruta Nacional 33, a través de un tramo de la ruta provincial 37-S.

Los trabajos incluyeron tareas de entubado y mejoras destinadas a ordenar el escurrimiento del agua y optimizar la circulación vehicular, en un sector que presentaba roturas y deformaciones y que resulta estratégico para el tránsito diario.

La intervención se concretó de manera articulada con la Dirección Provincial de Vialidad del Gobierno de Santa Fe, que aportó maquinaria pesada, materiales y personal técnico. Durante la jornada fue necesario realizar un corte total de la ruta 37-S, con circulación asistida y desvíos controlados.

El presidente comunal, Angelo Yocco, señaló que se trató de “una obra necesaria en un acceso muy transitado, que permite dar respuesta a reclamos de vecinos y mejorar condiciones que venían generando inconvenientes”.

Para ejecutar las tareas, Vialidad Provincial dispuso retroexcavadora, retropala, minicargadora, rodillo compactador, camión con hidrogrúa y compactadores, además de material fresado y otros insumos. En paralelo, el Gobierno local colaboró con personal de control de tránsito y operarios para tareas complementarias.

El ordenamiento vehicular se coordinó junto a Seguridad Vial, especialmente en la intersección con la ruta nacional 33. El corte se extendió de 8 a 19 horas, con restricción para el tránsito pesado y paso intermitente para vehículos livianos, priorizando la circulación de ambulancias y bomberos.

Al cierre, Yocco remarcó que “estas obras son posibles gracias a la gestión y al trabajo conjunto con la provincia, y tienen un impacto directo en la seguridad vial y en la vida cotidiana de Elortondo”.

