Sebastián Villa volvió a sumar minutos este martes con Independiente Rivadavia en la victoria por 2-1 ante Sarmiento y, luego del partido, se refirió a las declaraciones que realizó durante el último mercado de pases, cuando reconoció su interés por vestir la camiseta de River pese a su pasado en Boca.

En diálogo con ESPN, el atacante colombiano explicó el contexto de aquellas palabras y fue claro al respecto: “Yo soy un trabajador. Mi trabajo es jugar al fútbol y siempre voy a querer lo mejor para mi familia”. En ese sentido, contó que recibió mensajes y comentarios de hinchas xeneizes tras sus dichos, aunque aclaró que su mirada está puesta en el futuro. “Con mi esposa vamos a tener una niña y pienso en lo que viene”, señaló.

Más allá de que la posibilidad de llegar al club de Núñez no se concretó, Villa no descartó que pueda darse más adelante. “Todo puede pasar. Juanfer Quintero es mi hermano y las puertas están abiertas”, expresó, aunque remarcó que actualmente su presente está en la Lepra mendocina, donde volvió para afrontar la Copa Libertadores.

El delantero también destacó el respaldo que siente dentro del club: “El apoyo de la gente, los dirigentes, el cuerpo técnico y mis compañeros es muy grande. Estoy agradecido y creemos que estamos para grandes cosas, sobre todo con los refuerzos que llegaron”.

Además, reveló que durante el mercado existió una posibilidad concreta desde Brasil. “Me gusta la liga brasileña, hubo una oferta de Santos que no se dio. Mientras esté acá, voy a dar lo mejor de mí”, afirmó. En ese marco, se ilusionó con una convocatoria a la selección colombiana: “Ojalá el profe Néstor Lorenzo pueda ver lo que uno hace y estar en la lista para el Mundial”.

Por último, Villa se refirió a su etapa personal tras haber atravesado un proceso judicial. “Todos cometemos errores, lo pagué. Hoy soy una persona más madura, pude renacer y quiero hacer las cosas bien, ayudar al equipo y dar todo por este club”, concluyó.