Retuvieron motocicletas en un operativo de control vial

El procedimiento se realizó durante la jornada de ayer y detectó infracciones vinculadas a seguridad, documentación y conducción por menores de edad.
Durante la jornada de ayer se llevó adelante un nuevo operativo de control y prevención vial en distintos puntos de la localidad, en el marco de las acciones destinadas a reforzar la seguridad en la vía pública.
Como resultado del procedimiento, se procedió a la retención de varias motocicletas que eran conducidas por menores de edad, una situación que representa un riesgo tanto para quienes manejan como para el resto de los vecinos.
Según se informó, durante los controles se constataron diversas infracciones, entre ellas la falta de uso de casco, la presencia de escapes no reglamentarios y la ausencia de documentación obligatoria para circular.
Desde el área correspondiente remarcaron que este tipo de operativos tiene como objetivo cuidar la vida, prevenir accidentes y fomentar una circulación responsable, haciendo hincapié en la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito.
En este sentido, se recordó que el uso del casco es obligatorio y constituye una medida fundamental para reducir lesiones graves en caso de siniestros viales. Además, se subrayó que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre el Estado, los conductores y las familias.

Finalmente, se informó que los operativos de control continuarán realizándose de manera periódica en distintos sectores del pueblo.

