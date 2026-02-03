El mercado de pases de la Saudi Pro League sumó un nuevo capítulo de alto impacto. El delantero francés Karim Benzema se marchará de Al Ittihad y será nuevo refuerzo de Al Hilal, actual líder del campeonato saudí.

La salida del ex Real Madrid se da tras no alcanzar un acuerdo de renovación con Al Ittihad. Si bien el atacante había manifestado su intención de continuar en Yeda, reconoció ante la prensa francesa que la propuesta contractual recibida fue “insultante” y que, en la práctica, “equivalía a jugar gratis”.

En este escenario, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), que administra a los principales clubes del país, decidió intervenir para retener a una de las grandes figuras de la liga. Al Hilal fue el club que avanzó con mayor rapidez y cerró un acuerdo que ya cuenta con el visto bueno del jugador.

Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, Benzema aceptó todas las condiciones personales del contrato y sólo restan detalles formales entre las instituciones para oficializar la transferencia.

El pase también vuelve a poner el foco en la interna del fútbol saudí. Mientras Al Hilal lidera la tabla con 47 puntos en 19 fechas, Al Nassr marcha apenas un punto por detrás, en medio del malestar de Cristiano Ronaldo con la dirigencia por la diferencia de inversión respecto a su clásico rival. De hecho, el portugués se ausentó en el último partido ante Al-Riyadh como señal de protesta.

En números, la brecha es clara: desde 2023, Al Hilal invirtió cerca de 624 millones de euros, contra los 409 millones de Al Nassr. En ese contexto, incluso trascendió que Benzema no habría querido compartir equipo con Ronaldo.

En su etapa en Al Ittihad, el delantero francés disputó 83 partidos oficiales, marcó 54 goles y dio 17 asistencias, conquistando además dos títulos. Ahora, iniciará un nuevo ciclo con el conjunto azul, con el objetivo de seguir siendo protagonista en Arabia Saudita.