El Pincha se hizo fuerte este miércoles por la noche en el estadio Jorge Luis Hirschi y derrotó a Boca Juniors por 2-1, en un partido donde fue claramente superior durante gran parte del desarrollo. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez dominó el juego, generó las mejores situaciones y justificó el resultado ante su gente.

Los goles llegaron a través de Santiago Núñez y Leandro González Pirez, en un encuentro que pudo haber tenido una diferencia mayor de no ser por la destacada actuación del arquero Agustín Marchesín, clave para sostener al Xeneize en partido. Boca, que mostró serias dificultades defensivas y poco peso ofensivo, sufrió el ritmo impuesto por el local.

En el tramo final, Exequiel Zeballos descontó y le dio algo de suspenso al cierre, aunque la reacción visitante fue insuficiente y no alcanzó para torcer una historia que ya estaba definida. El empate hubiese resultado injusto por lo hecho en el campo.

Con este resultado, Estudiantes dejó atrás la igualdad del debut ante Independiente y celebró su primera victoria en el certamen. Boca, en tanto, no logró sostener el buen inicio que había mostrado frente a Deportivo Riestra y se fue de La Plata con más dudas que certezas