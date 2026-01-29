La CAF confirmó el título de Senegal y sancionó a los protagonistas
El organismo africano desestimó la protesta de Marruecos, mantuvo el resultado deportivo y aplicó suspensiones y multas millonarias tras los incidentes de la final.
Estudiantes mostró autoridad en La Plata, venció 2-1 a Boca y sumó su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026.Deportes29/01/2026GASTON PAROLA
El Pincha se hizo fuerte este miércoles por la noche en el estadio Jorge Luis Hirschi y derrotó a Boca Juniors por 2-1, en un partido donde fue claramente superior durante gran parte del desarrollo. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez dominó el juego, generó las mejores situaciones y justificó el resultado ante su gente.
Los goles llegaron a través de Santiago Núñez y Leandro González Pirez, en un encuentro que pudo haber tenido una diferencia mayor de no ser por la destacada actuación del arquero Agustín Marchesín, clave para sostener al Xeneize en partido. Boca, que mostró serias dificultades defensivas y poco peso ofensivo, sufrió el ritmo impuesto por el local.
En el tramo final, Exequiel Zeballos descontó y le dio algo de suspenso al cierre, aunque la reacción visitante fue insuficiente y no alcanzó para torcer una historia que ya estaba definida. El empate hubiese resultado injusto por lo hecho en el campo.
Con este resultado, Estudiantes dejó atrás la igualdad del debut ante Independiente y celebró su primera victoria en el certamen. Boca, en tanto, no logró sostener el buen inicio que había mostrado frente a Deportivo Riestra y se fue de La Plata con más dudas que certezas
El delantero francés marcó dos goles ante Benfica y superó la marca de Cristiano Ronaldo en la fase inicial del torneo.
Las charlas contractuales quedaron en pausa y crece el interés del fútbol saudí por una de las grandes figuras del equipo parisino.
El griego pidió un cambio de aire tras 12 temporadas y el mercado NBA entra en ebullición.
El mediocampista fue blanco de cánticos, banderas y gestos de rechazo en UNO, en una noche caliente que terminó con triunfo del Pincha.
Bajo la lluvia y en tiempo agregado, el arquero Anatoly Trubin marcó el gol que selló el pase del Benfica y dejó al Real Madrid sin clasificación directa.
El cruce entre Vélez y Talleres dejó un gesto que no pasó desapercibido: Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron saludarse y luego respondieron con incomodidad en conferencia.
La Lepra apuntó contra Rosario Central por la controvertida consagración 2025 y hubo incidentes con Ignacio Malcorra durante el partido ante Independiente.
El delantero nigeriano de 24 años llega libre desde Eslovaquia y está a un paso de sumarse al Malevo del Bajo Flores.
A días del plazo judicial, crece la preocupación de instituciones, prestadores y familias por la continuidad de las prestaciones en 2026.
Vélez volvió a ganar, San Lorenzo sumó de a tres e Independiente empató ante Newell’s. Repasá el cronograma completo de la segunda jornada.
Una triple terapia abre una esperanza contra el cáncer de páncreas
La medida se debe a un paro provincial de FESTRAM por 72 horas. Piden a los vecinos no sacar residuos durante los días afectados.
Los trabajos se realizaron sobre la ruta provincial 37-S e incluyeron entubado y mejoras en el escurrimiento del agua, en un punto clave para el ingreso y egreso de la localidad.