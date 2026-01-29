La CAF confirmó el título de Senegal y sancionó a los protagonistas
Bajo la lluvia y en tiempo agregado, el arquero Anatoly Trubin marcó el gol que selló el pase del Benfica y dejó al Real Madrid sin clasificación directa.
En una noche cargada de dramatismo en el Estádio da Luz, Benfica logró una clasificación histórica en la Champions League tras vencer 4-2 al Real Madrid, con un desenlace tan inesperado como épico.
El partido comenzó con dominio visitante y el primer golpe llegó a los 30 minutos, cuando Kylian Mbappé abrió el marcador. Sin embargo, el conjunto portugués reaccionó antes del descanso con los goles de Andreas Schjelderup y Vangelis Pavlidis, este último desde el punto penal, para irse al entretiempo en ventaja.
En el complemento, Schjelderup volvió a marcar a los 54 minutos, aunque cuatro minutos más tarde Mbappé descontó nuevamente y le puso suspenso al cierre. Con ese resultado, Benfica quedaba eliminado por diferencia de gol, mientras que el Madrid perdía su pase directo a octavos.
En ese contexto, los locales necesitaban un gol más. Ya en tiempo agregado, el partido se volvió caótico: el Real Madrid sufrió las expulsiones de Raúl Ascencio y Rodrygo, lo que permitió una última oportunidad para el equipo dirigido por José Mourinho.
Tras una falta en tres cuartos de cancha, Fredrik Aursnes ejecutó un tiro libre perfecto que encontró la cabeza del arquero Anatoly Trubin, quien había subido al área rival. El impacto fue letal y desató la locura en Lisboa: gol, clasificación y noche inolvidable.
Gracias a ese tanto, Benfica superó por diferencia de gol al Olympique de Marsella y se metió como el último clasificado a los 16avos de final. El antecedente más reciente de un arquero goleador en Champions había sido el de Ivan Provedel con Lazio en 2023, lo que refuerza aún más el carácter histórico del momento vivido en Portugal.
