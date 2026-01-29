Cooper Flagg brilló con 49 puntos, pero Dallas cayó ante Charlotte
River Plate derrotó este martes por la noche a Gimnasia por 2 a 0 en el estadio Estadio Monumental, en el marco de una nueva fecha del Torneo Apertura 2026.
River Plate derrotó este martes por la noche a Gimnasia por 2 a 0 en el estadio Estadio Monumental, en el marco de una nueva fecha del Torneo Apertura 2026. La gran figura fue Juanfer Quintero, autor de los dos goles del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.
El partido se abrió rápidamente por la expulsión de Manuel Panaro, quien vio la tarjeta roja a los 11 minutos del primer tiempo y dejó al conjunto platense con diez jugadores. A partir de allí, River asumió el protagonismo y encontró la ventaja sobre el cierre de la etapa inicial.
Cuando el primer tiempo llegaba a su final, Juanfer Quintero ejecutó un preciso tiro libre de zurda que se transformó en el 1-0 para el Millonario, desatando el festejo en el Monumental. Ya en el inicio del complemento, el colombiano volvió a aparecer para definir el encuentro con una nueva intervención ofensiva que estiró la diferencia.
No todo fue positivo para el local, ya que Matías Viña fue expulsado de manera innecesaria y dejó a River con diez jugadores. Sin embargo, Gimnasia no logró capitalizar esa situación y, sobre el cierre del partido, también sufrió la expulsión de Jorge De Asís, terminando el encuentro con nueve futbolistas.
Con este resultado, River sumó su segunda victoria en el certamen y continúa afirmando su rendimiento en el inicio del Torneo Apertura, mientras que Gimnasia se volvió de Buenos Aires con una derrota condicionada por las expulsiones.
