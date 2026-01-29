Luego del triunfo de Estudiantes por 2 a 1 frente a Boca Juniors, por la segunda fecha del Torneo Apertura, el entrenador Eduardo Domínguez brindó una conferencia intensa, con definiciones fuertes tanto dentro como fuera de la cancha.

El técnico platense salió a respaldar públicamente a Santiago Ascacíbar, cuestionado por parte de los hinchas tras su salida al Xeneize. “Le dio mucho al club, dos veces fue vendido, dejó dinero y mucha gente se siente identificada con él. Sentía desde fin de año que tenía que dar otro paso”, explicó Domínguez, al tiempo que remarcó que la decisión no fue repentina.

En ese sentido, agregó que el proceso de salida generó incertidumbre puertas adentro y condicionó al grupo en el arranque del torneo. “Hoy el grupo ya está cerrado, llegaron refuerzos y tenemos más certezas para encarar el semestre”, señaló, destacando la actitud del equipo.

El momento más tenso llegó cuando fue consultado por un periodista sobre la posibilidad del regreso de Marcos Rojo, actualmente en Racing Club. Visiblemente molesto, Domínguez aclaró que esa determinación excede su rol como entrenador. “El club está por encima del DT. Hay una postura dirigencial de recibir a exjugadores, no me vengas a querer presionar”, lanzó, en un cruce que elevó el tono de la conferencia.

Ya en el análisis del encuentro, el DT fue categórico: “Boca prácticamente no nos pateó al arco”, subrayó, valorando la solidez defensiva de su equipo y el crecimiento colectivo mostrado en el triunfo.