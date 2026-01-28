Cooper Flagg brilló con 49 puntos, pero Dallas cayó ante Charlotte
La Lepra apuntó contra Rosario Central por la controvertida consagración 2025 y hubo incidentes con Ignacio Malcorra durante el partido ante Independiente.Deportes28/01/2026GASTON PAROLA
El primer partido como local de Newell’s Old Boys en la temporada dejó mucho más que fútbol. En la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura, frente a Independiente, los hinchas rojinegros exhibieron una bandera con un mensaje directo a su clásico rival.
“La dignidad no tiene precio. La pelota no se mancha”, decía el trapo desplegado en una de las plateas del Coloso Marcelo Bielsa, con una frase atribuida a Diego Armando Maradona, en clara alusión al polémico título que obtuvo Rosario Central en la temporada 2025.
La controversia se remonta a noviembre del año pasado, cuando el AFA resolvió reconocer a Central como campeón de la Liga Profesional por haber finalizado primero en la tabla anual, una decisión que generó debate y fuertes cuestionamientos en el ambiente del fútbol argentino.
Por otro lado, el encuentro también estuvo marcado por el hostil recibimiento a Ignacio Malcorra, actual jugador de Independiente e ídolo canalla por su protagonismo en los clásicos rosarinos. Durante el primer tiempo, desde distintos sectores del estadio se arrojaron proyectiles hacia el futbolista, lo que obligó al árbitro Edgardo Zamora a detener el partido en más de una ocasión.
El clima tenso volvió a exponer la rivalidad entre Newell’s y Rosario Central, en una noche cargada de mensajes, polémica y un Coloso que vivió un partido caliente tanto dentro como fuera de la cancha.
