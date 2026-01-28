Durante la temporada de verano, las consultas por dolor de oído se incrementan notablemente, especialmente en niños. El uso frecuente de piletas, la humedad constante y el mal secado del oído son algunos de los factores que favorecen la aparición de la otitis, una inflamación que puede estar asociada a infecciones bacterianas.

Especialistas explicaron que la otitis se manifiesta con dolor, inflamación y, en algunos casos, secreción, fiebre o disminución de la audición. Según el sector del oído afectado, existen tres tipos de otitis.

La otitis externa es la más común en verano. Afecta el conducto auditivo externo y suele producirse por el ingreso de agua y la falta de secado adecuado. Genera picazón, ardor, dolor al mover la oreja y, en ocasiones, descamación o secreción.

Por otro lado, la otitis media se localiza detrás del tímpano y suele estar relacionada con procesos respiratorios mal curados, como resfríos o cuadros catarrales. En estos casos, el moco puede acumularse y generar infección, provocando dolor intenso, fiebre y pérdida auditiva. Generalmente requiere tratamiento con antibióticos indicados por un médico.

La otitis interna, aunque menos frecuente, es la más grave. Puede causar vértigo, zumbidos, pérdida del equilibrio y alteraciones auditivas. Ante estos síntomas, se recomienda una consulta médica urgente.

Desde el ámbito de la salud también advirtieron sobre errores frecuentes, como el uso de hisopos u objetos para limpiar el oído. La cera no es suciedad, sino una barrera protectora natural que impide el ingreso de microorganismos. Retirarla de manera incorrecta puede favorecer infecciones o generar lesiones.

Entre las principales recomendaciones para prevenir la otitis se destacan secar bien los oídos después de la pileta o el baño, inclinar la cabeza para facilitar la salida del agua, evitar la automedicación y no colocar gotas sin indicación profesional. El uso de alcohol boricado o alcohol al 70% puede ayudar como antiséptico y secante, especialmente en niños y personas que nadan con frecuencia.

Los especialistas remarcan que el dolor de oído no debe ignorarse. Si el dolor desaparece repentinamente o aparecen síntomas como fiebre, secreción, vértigo o pérdida auditiva, la consulta médica es fundamental para evitar complicaciones.