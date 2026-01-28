La CAF confirmó el título de Senegal y sancionó a los protagonistas
El organismo africano desestimó la protesta de Marruecos, mantuvo el resultado deportivo y aplicó suspensiones y multas millonarias tras los incidentes de la final.
El delantero nigeriano de 24 años llega libre desde Eslovaquia y está a un paso de sumarse al Malevo del Bajo Flores.
Deportivo Riestra cerró en las últimas horas la incorporación de Johnson Nsumoh, un delantero nigeriano de 24 años que llega con el pase en su poder desde el ascenso europeo.
El atacante nació en Port Harcourt, Nigeria, y desarrolló toda su carrera fuera de Sudamérica. Su último paso fue por Baník Lehota, de la segunda división de Eslovaquia, donde disputó 12 partidos, marcó dos goles y aportó dos asistencias antes de quedar libre.
Dentro del campo de juego, Nsumoh se caracteriza por su velocidad y su potencia en ataque. Puede desempeñarse como centrodelantero o jugar por cualquiera de los dos extremos, una versatilidad que despertó el interés del cuerpo técnico encabezado por Gustavo Benítez.
A lo largo de su carrera, el futbolista —conocido como “Kalu” en el ambiente— pasó por varios clubes de Malta y Eslovaquia, como Mosta, AS Trencin, FC ViOn, Spartak Trnava y Birkirkara. Ese recorrido le dio experiencia en distintos contextos y una adaptación constante a nuevos equipos y ligas.
Si bien el contrato ya está firmado y el jugador se encuentra inscripto en AFA, aún resta resolver una cuestión clave: el trámite migratorio. Desde Riestra trabajan para acelerar la visa de trabajo que le permita viajar a la Argentina y sumarse al plantel. El proceso comenzó a principios de enero y, según indicaron desde el club, podría demandar algunas semanas más.
