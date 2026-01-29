El mercado de pases tuvo un giro inesperado este miércoles con la confirmación de la llegada de Kendry Páez a River Plate. El juvenil ecuatoriano arribará al club de Núñez a préstamo desde Chelsea, vínculo que se extenderá hasta diciembre de 2026 y no incluye opción de compra.

El futbolista, de perfil ofensivo, se sumará al plantel que conduce Marcelo Gallardo, en una apuesta del cuerpo técnico por incorporar talento joven con proyección internacional. River recibirá a Gimnasia en la jornada de hoy por el Torneo Apertura, mientras aguarda el arribo del refuerzo en los próximos días.

Páez regresa a Sudamérica luego de su paso por Racing de Estrasburgo, donde había sido cedido por el conjunto inglés. Si bien disputó 21 partidos y convirtió un gol en el fútbol francés, Chelsea decidió interrumpir el préstamo antes de su vencimiento, previsto originalmente para agosto de 2026, con el objetivo de que el jugador sume continuidad.

Cabe recordar que el club londinense invirtió cerca de 25 millones de dólares en 2023 para asegurarse el pase del futbolista, cuando aún se destacaba en Independiente del Valle y tenía apenas 16 años. Desde su llegada a Europa, en abril del año pasado, todavía no debutó oficialmente con la camiseta de los “Blues”.

En el plano internacional, Páez ya logró consolidarse en la selección mayor de Ecuador. Tras sobresalir en las categorías juveniles, acumula 23 partidos con la absoluta, con dos goles y tres asistencias, y es una pieza habitual en el esquema del entrenador Sebastián Beccacece.

Desde Inglaterra trascendió que Chelsea conserva la posibilidad de repescarlo a mitad de año. No obstante, River contará con derecho de vidriera y, si el rendimiento del juvenil es el esperado, existe la chance de extender el préstamo hasta junio de 2027. De no surgir contratiempos, Kendry Páez llegará al país este jueves para firmar su contrato con la institución.