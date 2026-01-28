La CAF confirmó el título de Senegal y sancionó a los protagonistas
El organismo africano desestimó la protesta de Marruecos, mantuvo el resultado deportivo y aplicó suspensiones y multas millonarias tras los incidentes de la final.
Deportes28/01/2026
El partido entre Vélez y Talleres por el Torneo Apertura no solo dejó análisis futbolísticos, sino también un episodio extradeportivo que generó repercusión. Antes del inicio del encuentro, Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron cruzarse y no se saludaron, a diferencia de lo ocurrido en noviembre pasado, cuando sí habían tenido un gesto cordial.
La situación llamó la atención por los antecedentes entre ambos, marcados por su paso compartido en Boca y los conflictos que se arrastran desde la salida de Tevez al fútbol chino y otros episodios posteriores. Consultado en conferencia de prensa, el entrenador de Vélez minimizó el hecho y aseguró que no hubo un motivo puntual.
“No fue por nada en especial. A veces se saluda y a veces no. No tengo nada que decir. Si tuviera algo para decirle a Tevez, se lo diría a él”, expresó Barros Schelotto, sin profundizar en el tema.
Por su parte, el actual entrenador de Talleres optó por no entrar en detalles. Ante la consulta de los periodistas, Tevez respondió con una risa nerviosa y fue tajante: “Prefiero no hablar”, dejando abierta la interpretación sobre el trasfondo del gesto.
Los antecedentes entre ambos son conocidos en el ambiente del fútbol argentino. Desde la frustrada continuidad del Apache en Boca en 2016 hasta los cortocircuitos de 2018, la relación nunca terminó de recomponerse del todo. Aunque en el último cruce habían mostrado señales de distensión, el episodio en Liniers reavivó viejas tensiones.
