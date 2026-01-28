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La Liga Profesional no se detiene y, tras el cierre de la primera fecha, ya se puso en marcha la segunda jornada del Torneo Apertura 2026, con partidos destacados y movimientos importantes en la tabla de posiciones.

Entre los resultados más relevantes, Vélez logró su segunda victoria consecutiva al vencer 2-1 a Talleres, consolidando un arranque ideal. San Lorenzo, por su parte, derrotó 1-0 al recién ascendido Gimnasia de Mendoza, mientras que Independiente dejó escapar el triunfo sobre el final e igualó 1-1 frente a Newell’s.

La fecha también tiene cruces de alto interés. River recibe a Gimnasia de La Plata en el Monumental, con ambos equipos llegando tras ganar en el debut, mientras que Boca visita a Estudiantes en La Plata, en un duelo marcado por el pasillo al campeón.

Además, en Avellaneda, Racing y Rosario Central se enfrentan con la necesidad de recuperarse luego de haber perdido en la primera jornada.

Resultados y partidos de la fecha 2

Lunes 26 de enero

Platense 2-1 Instituto (Zona A)

Martes 27 de enero

Vélez 2-1 Talleres (Zona A)

Gimnasia de Mendoza 0-1 San Lorenzo (Zona A)

Huracán 1-2 Independiente Rivadavia (Zona B)

Newell’s 1-1 Independiente (Zona A)

Atlético Tucumán 0-0 Central Córdoba (Interzonal)

Miércoles 28 de enero

17.00: Aldosivi – Barracas Central (Zona B)

19.00: Racing – Rosario Central (Zona B)

20.00: River – Gimnasia La Plata (Zona B)

22.15: Estudiantes de La Plata – Boca (Zona A)

Jueves 29 de enero

17.00: Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15: Lanús – Unión (Zona A)

19.15: Belgrano – Tigre (Zona B)

21.30: Estudiantes de Río Cuarto – Argentinos (Zona B)

21.30: Sarmiento – Banfield (Zona B)