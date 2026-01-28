Fecha 2 del Apertura 2026: fixture y resultados
La Liga Profesional no se detiene y, tras el cierre de la primera fecha, ya se puso en marcha la segunda jornada del Torneo Apertura 2026, con partidos destacados y movimientos importantes en la tabla de posiciones.
Entre los resultados más relevantes, Vélez logró su segunda victoria consecutiva al vencer 2-1 a Talleres, consolidando un arranque ideal. San Lorenzo, por su parte, derrotó 1-0 al recién ascendido Gimnasia de Mendoza, mientras que Independiente dejó escapar el triunfo sobre el final e igualó 1-1 frente a Newell’s.
La fecha también tiene cruces de alto interés. River recibe a Gimnasia de La Plata en el Monumental, con ambos equipos llegando tras ganar en el debut, mientras que Boca visita a Estudiantes en La Plata, en un duelo marcado por el pasillo al campeón.
Además, en Avellaneda, Racing y Rosario Central se enfrentan con la necesidad de recuperarse luego de haber perdido en la primera jornada.
Resultados y partidos de la fecha 2
Lunes 26 de enero
Platense 2-1 Instituto (Zona A)
Martes 27 de enero
Vélez 2-1 Talleres (Zona A)
Gimnasia de Mendoza 0-1 San Lorenzo (Zona A)
Huracán 1-2 Independiente Rivadavia (Zona B)
Newell’s 1-1 Independiente (Zona A)
Atlético Tucumán 0-0 Central Córdoba (Interzonal)
Miércoles 28 de enero
17.00: Aldosivi – Barracas Central (Zona B)
19.00: Racing – Rosario Central (Zona B)
20.00: River – Gimnasia La Plata (Zona B)
22.15: Estudiantes de La Plata – Boca (Zona A)
Jueves 29 de enero
17.00: Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)
19.15: Lanús – Unión (Zona A)
19.15: Belgrano – Tigre (Zona B)
21.30: Estudiantes de Río Cuarto – Argentinos (Zona B)
21.30: Sarmiento – Banfield (Zona B)