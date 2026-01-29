River Plate dio un paso clave hacia una nueva transformación de su estadio al confirmar el inicio del proyecto de techado del Monumental. El anuncio fue realizado por el presidente del club, Stefano Di Carlo, quien presentó las primeras imágenes de cómo quedará el escenario una vez finalizada la obra.

Según se informó, la remodelación comenzará en abril y se extenderá por un plazo estimado de tres años. El objetivo es convertir al Monumental en uno de los estadios más modernos de Sudamérica y entre los de mayor capacidad del mundo, con un aforo proyectado cercano a las 100 mil personas.

La inversión total rondará los 100 millones de dólares. Desde la dirigencia remarcaron que el desarrollo de la obra no afectará el presupuesto destinado al fútbol profesional, ya que se diseñó un esquema de financiamiento específico para el proyecto.

En este marco, River avanzará con un plan apoyado en dos ejes principales. Por un lado, tomará un crédito a largo plazo con entidades financieras internacionales, una modalidad habitual para obras de gran envergadura. Por otro, reforzará el área comercial mediante nuevos acuerdos estratégicos.

Entre esos acuerdos se destaca la venta de los derechos de naming del estadio por un período de diez años, además de otros activos vinculados a la explotación comercial del Monumental una vez concluida la remodelación.

La obra estará a cargo de la empresa alemana Schlaich Bergermann und Partner, firma reconocida a nivel mundial por su experiencia en arquitectura e ingeniería de estructuras complejas. Con sede en Stuttgart, la compañía es referente en estructuras livianas y sustentables, con foco en la eficiencia y el uso racional de los recursos.

Con este proyecto, River busca dar un nuevo salto institucional y consolidar al Monumental como un estadio de referencia internacional, tanto en lo deportivo como en lo comercial.