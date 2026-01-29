La CAF confirmó el título de Senegal y sancionó a los protagonistas
El organismo africano desestimó la protesta de Marruecos, mantuvo el resultado deportivo y aplicó suspensiones y multas millonarias tras los incidentes de la final.
La obra más ambiciosa de la historia del club demandará unos 100 millones de dólares y se ejecutará con financiamiento externo y acuerdos comerciales, sin impactar en el fútbol profesional.Deportes29/01/2026GASTON PAROLA
River Plate dio un paso clave hacia una nueva transformación de su estadio al confirmar el inicio del proyecto de techado del Monumental. El anuncio fue realizado por el presidente del club, Stefano Di Carlo, quien presentó las primeras imágenes de cómo quedará el escenario una vez finalizada la obra.
Según se informó, la remodelación comenzará en abril y se extenderá por un plazo estimado de tres años. El objetivo es convertir al Monumental en uno de los estadios más modernos de Sudamérica y entre los de mayor capacidad del mundo, con un aforo proyectado cercano a las 100 mil personas.
La inversión total rondará los 100 millones de dólares. Desde la dirigencia remarcaron que el desarrollo de la obra no afectará el presupuesto destinado al fútbol profesional, ya que se diseñó un esquema de financiamiento específico para el proyecto.
En este marco, River avanzará con un plan apoyado en dos ejes principales. Por un lado, tomará un crédito a largo plazo con entidades financieras internacionales, una modalidad habitual para obras de gran envergadura. Por otro, reforzará el área comercial mediante nuevos acuerdos estratégicos.
Entre esos acuerdos se destaca la venta de los derechos de naming del estadio por un período de diez años, además de otros activos vinculados a la explotación comercial del Monumental una vez concluida la remodelación.
La obra estará a cargo de la empresa alemana Schlaich Bergermann und Partner, firma reconocida a nivel mundial por su experiencia en arquitectura e ingeniería de estructuras complejas. Con sede en Stuttgart, la compañía es referente en estructuras livianas y sustentables, con foco en la eficiencia y el uso racional de los recursos.
Con este proyecto, River busca dar un nuevo salto institucional y consolidar al Monumental como un estadio de referencia internacional, tanto en lo deportivo como en lo comercial.
El organismo africano desestimó la protesta de Marruecos, mantuvo el resultado deportivo y aplicó suspensiones y multas millonarias tras los incidentes de la final.
El delantero francés marcó dos goles ante Benfica y superó la marca de Cristiano Ronaldo en la fase inicial del torneo.
Las charlas contractuales quedaron en pausa y crece el interés del fútbol saudí por una de las grandes figuras del equipo parisino.
El griego pidió un cambio de aire tras 12 temporadas y el mercado NBA entra en ebullición.
El mediocampista fue blanco de cánticos, banderas y gestos de rechazo en UNO, en una noche caliente que terminó con triunfo del Pincha.
Bajo la lluvia y en tiempo agregado, el arquero Anatoly Trubin marcó el gol que selló el pase del Benfica y dejó al Real Madrid sin clasificación directa.
El cruce entre Vélez y Talleres dejó un gesto que no pasó desapercibido: Guillermo Barros Schelotto y Carlos Tevez evitaron saludarse y luego respondieron con incomodidad en conferencia.
La Lepra apuntó contra Rosario Central por la controvertida consagración 2025 y hubo incidentes con Ignacio Malcorra durante el partido ante Independiente.
El delantero nigeriano de 24 años llega libre desde Eslovaquia y está a un paso de sumarse al Malevo del Bajo Flores.
A días del plazo judicial, crece la preocupación de instituciones, prestadores y familias por la continuidad de las prestaciones en 2026.
Vélez volvió a ganar, San Lorenzo sumó de a tres e Independiente empató ante Newell’s. Repasá el cronograma completo de la segunda jornada.
Una triple terapia abre una esperanza contra el cáncer de páncreas
La medida se debe a un paro provincial de FESTRAM por 72 horas. Piden a los vecinos no sacar residuos durante los días afectados.
Los trabajos se realizaron sobre la ruta provincial 37-S e incluyeron entubado y mejoras en el escurrimiento del agua, en un punto clave para el ingreso y egreso de la localidad.