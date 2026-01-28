En la previa de un duelo decisivo por la última fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, Nicolás Otamendi tomó la palabra. El defensor argentino, capitán de Benfica, analizó el cruce ante Real Madrid, que se disputará este miércoles desde las 17 en el Estadio Da Luz.

“El Real Madrid tiene jerarquía en todas las líneas, no es solo un jugador”, señaló Otamendi, en referencia al peso ofensivo del equipo español y a la presencia de figuras como Kylian Mbappé, uno de los goleadores del certamen. En ese marco, el zaguero remarcó que su equipo deberá “hacer un partido perfecto y ser muy compacto, tanto en defensa como en ataque”.

El encuentro es clave para el conjunto portugués. Benfica suma seis puntos en siete fechas, producto de dos triunfos y cinco derrotas, y se ubica fuera de los puestos de clasificación. Por eso, necesita ganar para llegar a nueve unidades y aspirar al repechaje rumbo a los octavos de final. “Esperemos que las cosas salgan de la mejor forma”, expresó el capitán.

A sus 37 años, Otamendi atraviesa un buen presente futbolístico, con continuidad y liderazgo dentro del equipo de Lisboa. En los últimos meses incluso fue sondeado por Barcelona ante la lesión de Ronald Araújo. Consultado por su vigencia, explicó que se basa en “la disciplina, el cuidado en los entrenamientos y la alimentación, siempre dando el máximo”.