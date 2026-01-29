La CAF confirmó el título de Senegal y sancionó a los protagonistas
El mediocampista fue blanco de cánticos, banderas y gestos de rechazo en UNO, en una noche caliente que terminó con triunfo del Pincha.Deportes29/01/2026GASTON PAROLA
La victoria de Estudiantes por 2-1 frente a Boca Juniors, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026, tuvo un condimento especial fuera del resultado. La confirmación del pase de Santiago Ascacíbar al Xeneize generó un fuerte clima de tensión entre los hinchas del Pincha.
El partido empezó a jugarse mucho antes del pitazo inicial. En las horas previas, en la tienda oficial del club se pusieron en descuento las camisetas con el nombre y número del ahora ex capitán, una decisión que no pasó desapercibida para los simpatizantes.
Ya en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, los cánticos fueron inmediatos. “El que no salta es un traidor” se escuchó desde las tribunas, mientras algunos hinchas exhibieron imágenes del jugador caracterizado como Judas, en señal de enojo por su salida directa a Boca.
Además, una filial del club anunció el cambio de nombre de “Santiago Ascacíbar” a “Lealtad Pincharrata” y difundió un duro comunicado en redes sociales, profundizando el malestar por la transferencia.
Dentro de la cancha, Estudiantes fue efectivo y construyó la victoria con goles de Santiago Núñez y Leandro González Pírez, ambos de pelota parada en el primer tiempo. Si bien el cierre fue ajustado, el Pincha logró sostener la ventaja y celebrar ante su gente.
Tras el final, el desahogo fue evidente tanto en el banco de suplentes como en el palco, con gestos de alivio y satisfacción del entrenador Eduardo Domínguez y del presidente Juan Sebastián Verón, en una noche cargada de emociones en La Plata.
