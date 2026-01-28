Una nueva audiencia entre representantes de los trabajadores municipales y los intendentes volvió a cerrar sin avances concretos. En el encuentro realizado este martes en el Ministerio de Trabajo no hubo un nuevo ofrecimiento salarial y se mantuvo la propuesta del 3,8%, considerada insuficiente por el sector gremial.

Según expresaron desde la representación sindical, los intendentes ratificaron la misma oferta presentada anteriormente, alineados a la postura del Ejecutivo provincial. Desde el gremio señalaron que el porcentaje no contempla la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante 2025 ni la falta de recomposición salarial que arrastran desde octubre.

En este marco, y tras el vencimiento de la conciliación obligatoria que regía hasta este martes, el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales resolvió profundizar las medidas de fuerza ante lo que calificaron como una falta total de voluntad política para avanzar en una solución.

La medida anunciada consiste en un paro de 72 horas, que se llevará a cabo los días jueves 29, viernes 30 y lunes 2 de febrero, e incluirá movilizaciones y cortes de ruta en distintos puntos de la provincia.

Desde el sector remarcaron que el conflicto sigue abierto y que esperan una propuesta que permita retomar el diálogo con una recomposición salarial real que impacte en la calidad de vida de las y los trabajadores municipales.