Se suspenden las medidas de fuerza tras nueva propuesta
El ofrecimiento realizado por los representantes paritarios de los intendentes fue aceptado para continuar el diálogo y frenar el conflicto.
La nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo terminó sin mejoras en la propuesta salarial y el conflicto se profundiza.Regionales28/01/2026LORENA ACOSTA
Una nueva audiencia entre representantes de los trabajadores municipales y los intendentes volvió a cerrar sin avances concretos. En el encuentro realizado este martes en el Ministerio de Trabajo no hubo un nuevo ofrecimiento salarial y se mantuvo la propuesta del 3,8%, considerada insuficiente por el sector gremial.
Según expresaron desde la representación sindical, los intendentes ratificaron la misma oferta presentada anteriormente, alineados a la postura del Ejecutivo provincial. Desde el gremio señalaron que el porcentaje no contempla la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante 2025 ni la falta de recomposición salarial que arrastran desde octubre.
En este marco, y tras el vencimiento de la conciliación obligatoria que regía hasta este martes, el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales resolvió profundizar las medidas de fuerza ante lo que calificaron como una falta total de voluntad política para avanzar en una solución.
La medida anunciada consiste en un paro de 72 horas, que se llevará a cabo los días jueves 29, viernes 30 y lunes 2 de febrero, e incluirá movilizaciones y cortes de ruta en distintos puntos de la provincia.
Desde el sector remarcaron que el conflicto sigue abierto y que esperan una propuesta que permita retomar el diálogo con una recomposición salarial real que impacte en la calidad de vida de las y los trabajadores municipales.
El ofrecimiento realizado por los representantes paritarios de los intendentes fue aceptado para continuar el diálogo y frenar el conflicto.
Los trabajos se realizaron sobre la ruta provincial 37-S e incluyeron entubado y mejoras en el escurrimiento del agua, en un punto clave para el ingreso y egreso de la localidad.
La medida forma parte de los controles contra los ruidos molestos y busca mejorar la convivencia urbana en la localidad.
El delegado regional de la Asociación de Trabajadores Municipales confirmó que, una vez vencida la conciliación obligatoria, se profundizarán las medidas gremiales.
La convocatoria estará abierta hasta el 17 de febrero y forma parte de un plan habitacional con respaldo del Gobierno de Santa Fe.
El festejo será este sábado desde las 20 en el predio de la nueva pileta comunal, con música en vivo, artesanos, emprendedores y entrada gratuita.
Especialistas alertan que el dengue y las enfermedades respiratorias ya no respetan estaciones y llaman a reforzar la inmunización.
La puja por albergar el partido decisivo del Mundial 2030 suma tensión. Desde Marruecos respondieron a declaraciones de dirigentes españoles y remarcaron que la FIFA aún no resolvió la sede.
Las sedes diplomáticas europeas y latinoamericanas actualizan protocolos de emergencia ante el deterioro económico y el escenario geopolítico en la isla.
La UEFA sorteó los 16avos de final del certamen europeo, con ocho cruces que definirán a los clasificados a octavos. Los partidos se jugarán en febrero.
La UEFA realizó el sorteo de los 16avos de final. Ocho series definirán quiénes avanzan a los octavos, donde ya esperan los mejores de la fase liga.
El talentoso mediocampista ecuatoriano arribó a Buenos Aires y en las próximas horas firmará su contrato a préstamo por 18 meses con el Millonario.
El novato de los Mavericks firmó una noche histórica en la NBA, aunque los Hornets se impusieron 123-121 con un cierre decisivo de Kon Knueppel.
Emotivo cierre de la Escuela de Verano Municipal 2026