Atlético Nacional salió a aclarar públicamente la situación de Marino Hinestroza, luego de que en Colombia circularan versiones que indicaban una supuesta deuda del club con el delantero, situación que habría trabado su llegada a Boca Juniors.

A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, la institución aseguró que cumple “con absoluto rigor” todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, y negó mantener deudas pendientes con el jugador o con cualquier integrante del plantel.

Además, Atlético Nacional dejó en claro que, por política institucional, no realiza comentarios públicos sobre negociaciones en curso y que cualquier acuerdo por transferencias de futbolistas se comunica únicamente cuando está completamente cerrado y formalizado. De ese modo, el club dio a entender que, hasta el momento, no existe un acuerdo definitivo con Boca.

En los últimos días había trascendido que la operación se encontraba avanzada y que el pase se cerraría en una cifra cercana a los cinco millones de dólares. Incluso, el propio Hinestroza alimentó las versiones al publicar una historia en Instagram con corazones azul y amarillo junto a un reloj de arena, gesto que fue interpretado como un guiño a su inminente llegada al Xeneize. También se hablaba de un contrato hasta fines de 2029.

En Boca, la idea inicial era que el futbolista arribara a Buenos Aires a comienzos de esta semana para realizarse la revisión médica y sumarse al plantel el 2 de enero, fecha prevista para el inicio de la pretemporada. Sin embargo, el comunicado del club colombiano volvió a sembrar dudas y estiró los tiempos de una negociación que, por ahora, sigue sin confirmación oficial.