Argentinos Juniors inicia su camino en la Libertadores 2026
El equipo de La Paternal disputará la Fase 2 de la Copa Libertadores y deberá viajar a Ecuador en busca del pase a la siguiente instancia.
El Granate, campeón de la Sudamericana, enfrentará al Flamengo en una serie de ida y vuelta que se jugará entre el 19 y el 26 de febrero.Deportes19/12/2025GASTON PAROLA
Lanús ya tiene confirmado su primer gran desafío internacional del 2026. Tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el equipo del sur del Gran Buenos Aires disputará la Recopa Sudamericana frente a Flamengo, ganador de la última Copa Libertadores.
La Conmebol oficializó este jueves las fechas de la serie, que se jugará a fines de febrero. El partido de ida será el jueves 19 de febrero, desde las 21.30, en el estadio Ciudad de Lanús, mientras que la revancha se disputará el jueves 26, en el mismo horario, en el Maracaná de Río de Janeiro.
El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino, ya confirmado en su cargo, buscará dejar atrás la eliminación en el Torneo Clausura y comenzar el nuevo año con protagonismo, primero en el Torneo Apertura —que comenzará en enero— y luego en esta final internacional.
En este marco, Lanús tendrá la chance de que un club argentino vuelva a quedarse con el trofeo por segundo año consecutivo, luego de que Racing lo lograra en la última edición ante Botafogo, también como campeón de la Sudamericana.
Por su parte, Flamengo intentará recuperarse tras quedar muy cerca de la gloria intercontinental, luego de caer por penales ante PSG en la final de la Copa Intercontinental, y buscará sumar una nueva estrella a su rico palmarés internacional.
El equipo de La Paternal disputará la Fase 2 de la Copa Libertadores y deberá viajar a Ecuador en busca del pase a la siguiente instancia.
El club de Junín compró el 70% del pase del colombiano Jhon Rentería, negocia el regreso de Gabriel Alanís y trabaja para la continuidad de Juan Manuel Insaurralde.
La Liga Profesional difundió el equipo ideal del torneo con fuerte presencia del campeón Estudiantes, figuras mundialistas y dos nombres de Boca, mientras River quedó completamente afuera.
El Lobo mendocino se prepara para un hecho histórico: jugar por primera vez en la Liga Profesional. Mientras define salidas y refuerzos, la dirigencia apunta a un nombre fuerte del fútbol argentino.
En medio de la búsqueda de un delantero, el máximo goleador de la historia xeneize elogió al atacante de San Lorenzo y analizó el rol actual del puesto.
El presidente de Estudiantes habló del interés de River por el capitán campeón y remarcó que cualquier salida deberá conformar al jugador y al club.
El presidente Marcelo Compañs analizó el crecimiento deportivo e institucional del club, destacó el trabajo dirigencial y anticipó las obras que se proyectan para el próximo año.
La escuela de acrobacia en telas y gimnasia artística cerró un 2025 récord, con más alumnos, nuevo equipamiento y propuestas innovadoras para todas las edades.
El intendente Norberto Gizzi firmó un convenio con la Provincia que permitirá reacondicionar el acceso al Balneario Municipal con una inversión millonaria.
El siniestro ocurrió durante la madrugada en jurisdicción de Venado Tuerto. Dos jóvenes fueron trasladados al hospital con heridas de diversa consideración.
La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme estableció qué jugadores pueden salir, bajo qué condiciones y quién es el único intransferible del plantel.
El presidente de Estudiantes habló del interés de River por el capitán campeón y remarcó que cualquier salida deberá conformar al jugador y al club.
El gobernador destacó el refuerzo de controles en rutas, accesos y espacios públicos para garantizar una temporada estival segura y fortalecer el turismo de cercanía.
La comunidad educativa compartió una jornada de festejo, juegos y un egreso muy especial en Teodelina.