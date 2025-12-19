Lanús ya tiene confirmado su primer gran desafío internacional del 2026. Tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, el equipo del sur del Gran Buenos Aires disputará la Recopa Sudamericana frente a Flamengo, ganador de la última Copa Libertadores.

La Conmebol oficializó este jueves las fechas de la serie, que se jugará a fines de febrero. El partido de ida será el jueves 19 de febrero, desde las 21.30, en el estadio Ciudad de Lanús, mientras que la revancha se disputará el jueves 26, en el mismo horario, en el Maracaná de Río de Janeiro.

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino, ya confirmado en su cargo, buscará dejar atrás la eliminación en el Torneo Clausura y comenzar el nuevo año con protagonismo, primero en el Torneo Apertura —que comenzará en enero— y luego en esta final internacional.

En este marco, Lanús tendrá la chance de que un club argentino vuelva a quedarse con el trofeo por segundo año consecutivo, luego de que Racing lo lograra en la última edición ante Botafogo, también como campeón de la Sudamericana.

Por su parte, Flamengo intentará recuperarse tras quedar muy cerca de la gloria intercontinental, luego de caer por penales ante PSG en la final de la Copa Intercontinental, y buscará sumar una nueva estrella a su rico palmarés internacional.