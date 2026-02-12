El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, con 42 votos a favor y 30 en contra. Tras una extensa sesión que se prolongó durante más de quince horas, la iniciativa obtuvo media sanción y fue girada a la Cámara de Diputados.



El oficialismo consiguió el respaldo de los 20 senadores de La Libertad Avanza, junto a legisladores de la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales. Entre ellos, representantes de Provincias Unidas, el Frente de la Concordia, Independencia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, el Frente Cívico y La Neuquinidad.

En contraposición, el interbloque peronista —integrado por el Justicialismo, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero— votó en rechazo, al que se sumaron dos legisladores de Santa Cruz.

Durante la sesión estuvieron presentes en el recinto funcionarios nacionales, entre ellos la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Qué establece la reforma

El proyecto contempla una serie de modificaciones al régimen laboral vigente. Entre los puntos principales se destacan incentivos para promover el empleo formal mediante la reducción de cargas impositivas, topes a las indemnizaciones, la posibilidad de firmar convenios por empresa, la creación de un banco de horas y límites al derecho de huelga en servicios esenciales.

Además, se aprobó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que financiará despidos con aportes del 1 % de las contribuciones de grandes empresas y del 2,5 % de las pymes. Este punto fue uno de los más cuestionados durante la discusión.

En el tratamiento en particular, el oficialismo no aceptó modificaciones propuestas por el peronismo. También se resolvió que los aportes a los gremios se mantendrán, con un tope del 2 %, mientras que los aportes obligatorios a cámaras empresarias tendrán un límite del 0,5 %.

En cuanto al INCAA, se dispuso mantener hasta 2028 el actual esquema de financiamiento, basado en un porcentaje de entradas de cine y recaudación vinculada al ENACOM.

Debate y posiciones

Desde el oficialismo, la senadora Patricia Bullrich defendió el proyecto al señalar que la normativa vigente es “obsoleta” y que el país necesita un marco que favorezca la inversión privada.

En la misma línea, la radical Carolina Losada sostuvo que la reforma permitirá generar más empleo formal y fortalecer el sistema jubilatorio.

Por la oposición, el senador José Mayans calificó el proyecto como “inconstitucional” y advirtió que vulnera derechos establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución. Mariano Recalde, por su parte, cuestionó que la iniciativa no generará nuevos puestos de trabajo y advirtió sobre retrocesos en derechos laborales.

La votación en general se concretó pasada la 1 de la madrugada, mientras que el tratamiento en particular finalizó cerca de las 4. Ahora, el Gobierno buscará que la Cámara de Diputados trate el proyecto antes del 27 de febrero.