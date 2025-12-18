El fútbol ecuatoriano atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el asesinato de Mario Pineida, jugador del Barcelona Sporting Club. El hecho ocurrió en el barrio Samanes, al norte de Guayaquil, y fue provocado por un ataque armado perpetrado por sicarios, según las primeras informaciones oficiales.

El episodio se registró a la salida de una carnicería, donde el futbolista se encontraba junto a su pareja. Ambos fueron sorprendidos por los agresores y recibieron múltiples disparos, quedando tendidos en el lugar tras la balacera. Pineida tenía 33 años.

Con el correr de las horas, el Barcelona de Guayaquil confirmó la noticia a través de un comunicado institucional. “Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineida, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”, expresó la entidad.

Desde el club señalaron además que la noticia “mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista”. En el mismo mensaje, adelantaron que en las próximas horas se informarán los actos previstos para despedir al futbolista y pidieron acompañamiento y oraciones para su familia.

La repercusión fue inmediata en el ambiente del fútbol regional. Fluminense, club brasileño donde Pineida jugó en 2022, también manifestó su pesar y recordó su paso por la institución, temporada en la que conquistaron el Campeonato Carioca. El Tricolor expresó su solidaridad con familiares y amigos del defensor.

Mario Pineida tuvo una carrera destacada en el fútbol ecuatoriano. Surgido en Panamá SC, pasó por Independiente del Valle, Barcelona —con el que fue campeón de liga en 2016 y 2020— y El Nacional, donde obtuvo la Copa de Ecuador en 2024. A nivel internacional, defendió los colores de Fluminense y sumó experiencia en la selección ecuatoriana, con ocho partidos disputados y participaciones en las Copas América 2015 y 2021.

Su fallecimiento enluta al deporte ecuatoriano y vuelve a poner en foco la grave situación de violencia que atraviesa el país.