Verstappen cambiará de número en la F1 2026
El neerlandés dejará el dorsal 1 tras perder el título y no volverá al 33. Todo indica que usará el número que siempre quiso.
Este 18 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, tras una final histórica frente a Francia.Deportes18/12/2025LORENA ACOSTA
El 18 de diciembre de 2022 quedó grabado para siempre en la memoria colectiva del pueblo argentino. Ese día, la Selección nacional se consagró campeona del mundo por tercera vez en su historia al vencer a Francia por penales, luego de empatar 3 a 3 en una final que ya es considerada una de las mejores de todos los tiempos.
El camino hacia la gloria no fue sencillo. El debut en el Mundial sorprendió a todos con la derrota 2 a 1 ante Arabia Saudita, pese al gol inicial de Lionel Messi. Aquel golpe obligó al equipo dirigido por Lionel Scaloni a recomponerse rápidamente. Tras el partido, el capitán dejó una frase que luego se volvería emblemática: “A la gente le digo que confíe”.
La reacción llegó en la segunda fecha ante México, con un triunfo clave por 2 a 0 gracias a un gol de Messi y otro de Enzo Fernández. Luego, Argentina cerró la fase de grupos como líder tras vencer por el mismo marcador a Polonia, con tantos de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.
En los cruces eliminatorios, el seleccionado mostró carácter y jerarquía. Superó a Australia en octavos de final y protagonizó un durísimo cruce ante Países Bajos en cuartos, que se definió por penales tras un empate agónico. Allí apareció la figura de Emiliano “Dibu” Martínez, determinante en la tanda.
La semifinal ante Croacia fue una demostración de fútbol y autoridad. Con un contundente 3 a 0, dos goles de Julián Álvarez y un nivel altísimo del equipo, Argentina selló su pase a la final.
El partido decisivo frente a Francia fue una verdadera montaña rusa. La Albiceleste se fue al descanso 2 a 0 arriba, con goles de Messi y Ángel Di María. Sin embargo, Kylian Mbappé igualó el marcador en pocos minutos y llevó el encuentro al alargue. Messi volvió a adelantar a Argentina, pero el delantero francés empató nuevamente.
En el cierre del tiempo suplementario llegó una de las atajadas más recordadas de la historia: el “Dibu” Martínez le ganó un mano a mano clave a Randal Kolo Muani. Luego, en los penales, Argentina fue más efectiva y Gonzalo Montiel convirtió el disparo final que desató el festejo de millones de argentinos en todo el mundo.
A tres años de aquella noche inolvidable, la tercera estrella sigue brillando como símbolo de unión, esfuerzo y orgullo nacional.
El neerlandés dejará el dorsal 1 tras perder el título y no volverá al 33. Todo indica que usará el número que siempre quiso.
Luego de asegurar su continuidad, el entrenador de La Academia avanzó con la dirigencia en el armado del plantel y señaló cuatro posiciones a reforzar de cara a la próxima temporada.
El entrenador del Rojo entregó la lista de puestos a reforzar para el 2026 y expresó su intención de retener a Rodrigo Fernández Cedrés.
La Selección Argentina enfrentará a España el viernes 27 de marzo en Qatar, en un duelo que reunirá a los campeones de América y Europa.
El futbolista ecuatoriano fue asesinado en un ataque armado que habría sido dirigido. No hay detenidos y la escena del crimen quedó expuesta durante horas.
El capitán de Estudiantes evalúa su futuro tras un año consagratorio. Mientras River avanza con cautela, Santos aparece como un rival de peso en la negociación.
Medios europeos señalan que el ex jefe de Red Bull mantiene charlas con Renault para sumarse a la escudería francesa con un rol similar al de Toto Wolff en Mercedes.
Luego de un año marcado por vaivenes y un cierre consagratorio, el Pincha quiere retener a su entrenador. La charla promete ser larga y determinante.
El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.
La Justicia confirmó la sentencia contra Sergio Busquet por incumplimiento de los deberes de funcionario público tras contraer un crédito sin autorización legal.
El delantero colombiano negocia su llegada a la Máquina Cementera tras quedar libre de River. Las charlas avanzan y es prioridad para el Apertura 2026.
El equipo neoyorquino levantó el trofeo y quedó en la historia del joven certamen de la NBA.
Un 17 de diciembre de 1989 se emitió por primera vez la serie animada que cambió la historia de la televisión y sigue vigente en todo el mundo.
Un fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans marcó el arranque del tratamiento de la reforma laboral, con impugnaciones, denuncias de irregularidades y un escenario de alta conflictividad política.