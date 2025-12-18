El 18 de diciembre de 2022 quedó grabado para siempre en la memoria colectiva del pueblo argentino. Ese día, la Selección nacional se consagró campeona del mundo por tercera vez en su historia al vencer a Francia por penales, luego de empatar 3 a 3 en una final que ya es considerada una de las mejores de todos los tiempos.

El camino hacia la gloria no fue sencillo. El debut en el Mundial sorprendió a todos con la derrota 2 a 1 ante Arabia Saudita, pese al gol inicial de Lionel Messi. Aquel golpe obligó al equipo dirigido por Lionel Scaloni a recomponerse rápidamente. Tras el partido, el capitán dejó una frase que luego se volvería emblemática: “A la gente le digo que confíe”.

La reacción llegó en la segunda fecha ante México, con un triunfo clave por 2 a 0 gracias a un gol de Messi y otro de Enzo Fernández. Luego, Argentina cerró la fase de grupos como líder tras vencer por el mismo marcador a Polonia, con tantos de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

En los cruces eliminatorios, el seleccionado mostró carácter y jerarquía. Superó a Australia en octavos de final y protagonizó un durísimo cruce ante Países Bajos en cuartos, que se definió por penales tras un empate agónico. Allí apareció la figura de Emiliano “Dibu” Martínez, determinante en la tanda.

La semifinal ante Croacia fue una demostración de fútbol y autoridad. Con un contundente 3 a 0, dos goles de Julián Álvarez y un nivel altísimo del equipo, Argentina selló su pase a la final.

El partido decisivo frente a Francia fue una verdadera montaña rusa. La Albiceleste se fue al descanso 2 a 0 arriba, con goles de Messi y Ángel Di María. Sin embargo, Kylian Mbappé igualó el marcador en pocos minutos y llevó el encuentro al alargue. Messi volvió a adelantar a Argentina, pero el delantero francés empató nuevamente.

En el cierre del tiempo suplementario llegó una de las atajadas más recordadas de la historia: el “Dibu” Martínez le ganó un mano a mano clave a Randal Kolo Muani. Luego, en los penales, Argentina fue más efectiva y Gonzalo Montiel convirtió el disparo final que desató el festejo de millones de argentinos en todo el mundo.

A tres años de aquella noche inolvidable, la tercera estrella sigue brillando como símbolo de unión, esfuerzo y orgullo nacional.