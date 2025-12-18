En plena madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la designación de tres nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), en medio de fuertes cuestionamientos por parte de la oposición y acusaciones de irregularidades en el procedimiento.

La votación se resolvió con 186 votos afirmativos y dos abstenciones. La terna quedó conformada por Rita Mónica Almada, propuesta por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, por el peronismo; y la ex diputada nacional salteña Pamela Calletti, por Innovación Federal. Almada y Forlón prestaron juramento tras la aprobación.

Desde distintos bloques opositores cuestionaron duramente el tratamiento del tema. Provincias Unidas, el PRO y el Frente de Izquierda denunciaron que el oficialismo apuró la votación para “devolver favores” y remarcaron que la designación de auditores no figuraba en el temario de sesiones extraordinarias enviado por el presidente Javier Milei.

En señal de protesta, estas bancadas se retiraron del recinto antes de la votación, dejando que los espacios que impulsaban el acuerdo avanzaran sin el resto de los legisladores. Desde esos sectores calificaron el episodio como una muestra de prácticas propias de la “casta”.

El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, adelantó que su espacio apelará la decisión ante la Justicia. Sostuvo que la designación de auditores generales no era competencia del cuerpo reunido en extraordinarias, al no haber sido incluida por el Poder Ejecutivo.

En la misma línea, Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, acusó al oficialismo de estar “apurado en devolver favores” y calificó el hecho como “bochornoso”. Por su parte, Pablo Juliano, de Provincias Unidas, afirmó que “no hay un tema más por la ventana que nombrar personas a las tres de la mañana” y cuestionó la falta de respeto al orden del día.