El Senado de la Nación comenzó este martes el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional en un clima de fuerte tensión política. El debate se abrió con un duro contrapunto entre la senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) y el jefe del bloque peronista, José Mayans, quien cuestionó duramente el procedimiento utilizado para conformar las comisiones que analizarán el proyecto.



Desde el peronismo denunciaron que la conformación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social se realizó sin respetar el reglamento ni la Constitución Nacional. En ese marco, Mayans aseguró que el proceso “nace torcido” y anticipó que el bloque no solo se retirará del debate, sino que además judicializará todo el trámite parlamentario.

“El proyecto nace mal desde el inicio. Si así se pretende tratar una ley que cambia la estructura laboral del país, esto va directo al Poder Judicial”, advirtió el senador formoseño, quien también recordó antecedentes recientes de conflictos similares dentro de la Cámara alta.

La postura fue reforzada por el senador Martín Soria, quien sostuvo que el bloque no convalidará lo que definió como una “vulneración arbitraria del reglamento y de la Constitución”, y confirmó que no participarán de las reuniones de comisión convocadas bajo ese esquema.

Pese a las impugnaciones, la Comisión de Trabajo y Previsión Social quedó formalmente constituida y designó a Patricia Bullrich como presidenta. La senadora desestimó los cuestionamientos y defendió la legalidad del procedimiento, solicitando avanzar con la agenda prevista.

El momento más tenso se vivió al cierre de la reunión, cuando, sin micrófono, José Mayans lanzó una frase que resumió el clima del encuentro: “Acá hacen lo que se les canta las pelotas”. Bullrich, sin responder al exabrupto, dio por finalizada la sesión y convocó a una nueva reunión para continuar con el debate del proyecto.

En este escenario, el peronismo ratificó su decisión de no participar del tratamiento y de recurrir a la Justicia, lo que anticipa un proceso legislativo atravesado por la confrontación política y la incertidumbre institucional.