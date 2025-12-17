Kast inicia su agenda en Argentina con reunión con Milei
El presidente electo de Chile eligió a la Argentina para su primera actividad internacional tras imponerse en las elecciones del domingo.
Un fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans marcó el arranque del tratamiento de la reforma laboral, con impugnaciones, denuncias de irregularidades y un escenario de alta conflictividad política.País17/12/2025SOFIA ZANOTTI
El Senado de la Nación comenzó este martes el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional en un clima de fuerte tensión política. El debate se abrió con un duro contrapunto entre la senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) y el jefe del bloque peronista, José Mayans, quien cuestionó duramente el procedimiento utilizado para conformar las comisiones que analizarán el proyecto.
Desde el peronismo denunciaron que la conformación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social se realizó sin respetar el reglamento ni la Constitución Nacional. En ese marco, Mayans aseguró que el proceso “nace torcido” y anticipó que el bloque no solo se retirará del debate, sino que además judicializará todo el trámite parlamentario.
“El proyecto nace mal desde el inicio. Si así se pretende tratar una ley que cambia la estructura laboral del país, esto va directo al Poder Judicial”, advirtió el senador formoseño, quien también recordó antecedentes recientes de conflictos similares dentro de la Cámara alta.
La postura fue reforzada por el senador Martín Soria, quien sostuvo que el bloque no convalidará lo que definió como una “vulneración arbitraria del reglamento y de la Constitución”, y confirmó que no participarán de las reuniones de comisión convocadas bajo ese esquema.
Pese a las impugnaciones, la Comisión de Trabajo y Previsión Social quedó formalmente constituida y designó a Patricia Bullrich como presidenta. La senadora desestimó los cuestionamientos y defendió la legalidad del procedimiento, solicitando avanzar con la agenda prevista.
El momento más tenso se vivió al cierre de la reunión, cuando, sin micrófono, José Mayans lanzó una frase que resumió el clima del encuentro: “Acá hacen lo que se les canta las pelotas”. Bullrich, sin responder al exabrupto, dio por finalizada la sesión y convocó a una nueva reunión para continuar con el debate del proyecto.
En este escenario, el peronismo ratificó su decisión de no participar del tratamiento y de recurrir a la Justicia, lo que anticipa un proceso legislativo atravesado por la confrontación política y la incertidumbre institucional.
El presidente electo de Chile eligió a la Argentina para su primera actividad internacional tras imponerse en las elecciones del domingo.
El encuentro será este martes en Casa Rosada, tras el triunfo de Kast en la segunda vuelta presidencial en Chile.
El decreto fue firmado por Javier Milei y Manuel Adorni y alcanza a la Administración Pública Nacional en la previa de Navidad y Año Nuevo.
La senadora de La Libertad Avanza acusó a las autoridades de la AFA de maniobras irregulares y cuestionó el manejo de fondos del fútbol argentino.
La senadora de LLA respondió a las críticas de la expresidenta sobre la inflación y el rumbo económico del Gobierno nacional.
La ex presidenta reapareció con un mensaje en redes sociales donde puso en duda el plan económico del Gobierno tras el último dato de inflación.
La FIFA entrega este martes en Doha el premio al mejor gol de la temporada, con dos futbolistas argentinos entre los candidatos.
La Conmebol dio a conocer el nuevo ranking de clubes que regirá desde 2026, con cambios en la cima, presencia fuerte de equipos argentinos y el ingreso de Racing al top 10.
El base de Golden State llegó a 45 partidos de 40 puntos o más después de los 30 años y volvió a marcar un hito, incluso en una noche de derrota.
El delantero brasileño negocia una extensión de seis meses tras salvar al club del descenso y con el foco puesto en llegar en condiciones al Mundial 2026.
La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.
La artista colombiana completó siete conciertos en el país durante 2025, con estadios colmados, una puesta técnica imponente y momentos que quedarán en la memoria del público argentino.
Jeni Tulian, a cargo del servicio durante la licencia de maternidad de Silvina, habló sobre el funcionamiento del 107, el trabajo en equipo y la importancia de un servicio gratuito y disponible las 24 horas.
El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura del kilómetro 610. El conductor fue asistido y no sufrió heridas.