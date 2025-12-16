Milei recibirá al presidente electo de Chile, José Antonio Kast
El encuentro será este martes en Casa Rosada, tras el triunfo de Kast en la segunda vuelta presidencial en Chile.
El presidente electo de Chile eligió a la Argentina para su primera actividad internacional tras imponerse en las elecciones del domingo.País16/12/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visita este martes la Argentina en el marco de su primera actividad oficial en el exterior luego de su triunfo electoral del domingo, donde se impuso con casi el 60% de los votos frente a la candidata oficialista Jeannette Jara.
Según informaron fuentes oficiales, Kast partió desde Santiago de Chile a las 7.10 y arribó a la ciudad de Buenos Aires pasadas las 9 de la mañana. Su principal compromiso será una reunión con el presidente Javier Milei, prevista para el mediodía en la Casa Rosada, de la que también participará el canciller argentino Pablo Quirno.
En este marco, el referente del Partido Republicano cumple con uno de los lineamientos planteados durante su campaña, en el que manifestó su intención de fortalecer el vínculo bilateral con la Argentina y profundizar la relación política con el actual mandatario argentino.
La agenda continuará a las 13.30 con un almuerzo junto a empresarios en el Hotel Intercontinental. Posteriormente, Kast se trasladará a la Embajada de Chile en la Argentina, donde mantendrá un encuentro con el embajador José Antonio Viera-Gallo.
El regreso a Chile está previsto para las 21, aunque no se descarta la incorporación de nuevas actividades durante la jornada.
A través de su cuenta en la red social X, el propio Kast adelantó los ejes de la visita y señaló: “Embarcando rumbo a Buenos Aires para comenzar a anticiparnos en el enorme trabajo de coordinación que se requiere en materia de seguridad, migración y reactivación económica con Argentina y otros países vecinos”.
