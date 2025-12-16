El presidente Javier Milei recibirá este martes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en un encuentro que marcará el primer viaje internacional del dirigente chileno luego de su victoria en el balotaje.

Según confirmaron fuentes oficiales, Kast llegará a Buenos Aires tras imponerse en la segunda vuelta electoral frente a la candidata oficialista Jeannette Jara, con cerca del 60% de los votos. La reunión con Milei está prevista para el mediodía en la Casa Rosada.

El líder del Partido Republicano chileno busca fortalecer el vínculo bilateral con Argentina y avanzar en una agenda común basada en afinidades políticas e ideológicas. En ese marco, Milei celebró públicamente el resultado electoral y destacó la sintonía con su par chileno en torno a los valores de la libertad económica y la defensa de la propiedad privada.

“El triunfo de Kast representa un paso más en la región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, expresó el mandatario argentino a través de sus redes sociales, donde también manifestó su expectativa de trabajar de manera conjunta.

Durante la visita, Kast recorrerá el Salón Blanco del Palacio de Gobierno en su primera actividad oficial como presidente electo. Si bien la agenda aún se encuentra en definición, no se descarta un encuentro con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza, de origen chileno.

Como gesto político y simbólico, Kast replicó la consigna que identifica a Milei al celebrar su triunfo electoral: “Viva la libertad, carajo”.