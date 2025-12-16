Asueto para estatales el 24 y 31 de diciembre
El decreto fue firmado por Javier Milei y Manuel Adorni y alcanza a la Administración Pública Nacional en la previa de Navidad y Año Nuevo.
El encuentro será este martes en Casa Rosada, tras el triunfo de Kast en la segunda vuelta presidencial en Chile.País16/12/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei recibirá este martes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en un encuentro que marcará el primer viaje internacional del dirigente chileno luego de su victoria en el balotaje.
Según confirmaron fuentes oficiales, Kast llegará a Buenos Aires tras imponerse en la segunda vuelta electoral frente a la candidata oficialista Jeannette Jara, con cerca del 60% de los votos. La reunión con Milei está prevista para el mediodía en la Casa Rosada.
El líder del Partido Republicano chileno busca fortalecer el vínculo bilateral con Argentina y avanzar en una agenda común basada en afinidades políticas e ideológicas. En ese marco, Milei celebró públicamente el resultado electoral y destacó la sintonía con su par chileno en torno a los valores de la libertad económica y la defensa de la propiedad privada.
“El triunfo de Kast representa un paso más en la región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, expresó el mandatario argentino a través de sus redes sociales, donde también manifestó su expectativa de trabajar de manera conjunta.
Durante la visita, Kast recorrerá el Salón Blanco del Palacio de Gobierno en su primera actividad oficial como presidente electo. Si bien la agenda aún se encuentra en definición, no se descarta un encuentro con el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza, de origen chileno.
Como gesto político y simbólico, Kast replicó la consigna que identifica a Milei al celebrar su triunfo electoral: “Viva la libertad, carajo”.
El decreto fue firmado por Javier Milei y Manuel Adorni y alcanza a la Administración Pública Nacional en la previa de Navidad y Año Nuevo.
La senadora de La Libertad Avanza acusó a las autoridades de la AFA de maniobras irregulares y cuestionó el manejo de fondos del fútbol argentino.
La senadora de LLA respondió a las críticas de la expresidenta sobre la inflación y el rumbo económico del Gobierno nacional.
La ex presidenta reapareció con un mensaje en redes sociales donde puso en duda el plan económico del Gobierno tras el último dato de inflación.
El Presidente participará este viernes de un acto organizado por La Libertad Avanza para agradecer el respaldo electoral recibido en la provincia.
El proyecto incorpora la recolección de residuos como servicio esencial y eleva al 75% la prestación mínima en caso de huelga. También endurece las sanciones a los bloqueos sindicales.
Medios españoles aseguran que Mohammed Bin Salman estaría dispuesto a ofrecer 10 mil millones de euros por el club catalán, aunque la estructura societaria complica cualquier avance.
La Academia de Nueva Italia le hizo una propuesta formal al delantero, que no seguirá en Huracán y analiza su próximo paso.
El piloto de Arrecifes cerró un 2025 histórico al consagrarse en tres categorías y convertirse en el máximo campeón del automovilismo argentino.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
Fue condenada a 12 años por liderar una banda de ladrones en Mendoza y hoy cumple prisión domiciliaria. En redes sociales cuenta su pasado, su paso por la cárcel y su reconstrucción personal.