Cristina Kirchner cuestionó el rumbo económico de Milei
La ex presidenta reapareció con un mensaje en redes sociales donde puso en duda el plan económico del Gobierno tras el último dato de inflación.
La senadora de LLA respondió a las críticas de la expresidenta sobre la inflación y el rumbo económico del Gobierno nacional.País12/12/2025SOFIA ZANOTTI
La senadora nacional Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) apuntó con dureza contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que esta volviera a cuestionar la política económica del gobierno de Javier Milei tras conocerse el índice de inflación de noviembre.
A través de su cuenta en la red social X, Bullrich calificó a la exmandataria como “presidiaria” y le pidió que “tenga la decencia de no opinar de economía”, al sostener que el actual Gobierno trabaja para revertir “el desastre” heredado de la gestión kirchnerista. El mensaje generó una inmediata repercusión política y mediática.
Las declaraciones se produjeron luego de que Cristina Kirchner publicara un extenso posteo en el que cuestionó la sostenibilidad del plan económico oficial. Allí recordó que el INDEC informó una inflación del 2,5% en noviembre y sostuvo que ese resultado se dio “después del ajuste más grande del que se tenga memoria” sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos provinciales.
En su mensaje, la expresidenta también hizo referencia a un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, a la política de deuda en dólares impulsada por el ministro Luis Caputo y al respaldo internacional que recibe el Gobierno. Además, comparó el dato actual con el registrado en noviembre de 2015, al final de su último mandato, y aseguró que en ese momento la inflación era más baja y el país no mantenía deudas con el FMI.
Finalmente, Cristina Kirchner reivindicó distintas políticas de sus gestiones, como el nivel de salarios y jubilaciones, programas educativos, acceso a medicamentos y desarrollos tecnológicos, y cerró su publicación con críticas a dirigentes de la oposición de aquel entonces.
