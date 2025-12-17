River vuelve a la carga por Santiago Ascacíbar

El club de Núñez esperará el Trofeo de Campeones y luego iniciará contactos formales con Estudiantes por su capitán.

Deportes17/12/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
image

En medio de un mercado de pases que promete extenderse varias semanas, River continúa trabajando para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada. Uno de los nombres marcados por Marcelo Gallardo es el de Santiago Ascacíbar, actual capitán de Estudiantes de La Plata y una de las figuras del último campeón.

Luego de un primer encuentro informal entre la dirigencia millonaria y el entorno del futbolista, en Núñez planean avanzar con mayor firmeza una vez que el Pincha dispute el Trofeo de Campeones ante Platense. El partido se jugará este sábado en San Nicolás y, hasta entonces, Estudiantes mantiene el foco puesto en la definición.

La idea de River es intensificar las gestiones la próxima semana. En primer lugar habrá una nueva reunión con los representantes del mediocampista y, posteriormente, una oferta concreta al club platense. Si bien la estrategia habitual en este mercado apunta a préstamos con opción u obligación de compra, no se descarta intentar adquirir directamente una parte del pase.

Estudiantes, ya clasificado a la Copa Libertadores 2026, pretende retener a su capitán para la próxima temporada. Sin embargo, el propio Ascacíbar dejó abierta la puerta a un posible cambio de aire tras la consagración en el Torneo Clausura. “Me queda una final más y después pensaré en el futuro. Hoy la cabeza está acá”, expresó luego de la vuelta olímpica.

Con contrato vigente por un año más, el mediocampista de 28 años es una pieza clave del equipo junto a referentes como Guido Carrillo y José Sosa. Su pasado en el fútbol europeo y la posibilidad de asumir un desafío como River aparecen como factores que podrían inclinar la balanza.

En Núñez saben que la negociación no será sencilla. Además de las exigencias de Estudiantes, existe la chance de que aparezca algún interesado desde Europa. Por eso, la intención es acelerar las gestiones desde el inicio de la próxima semana y tratar de cumplir uno de los pedidos prioritarios del entrenador.

Te puede interesar
garnacho

Chelsea avanzó con doblete de Garnacho

GASTON PAROLA
Deportes17/12/2025

El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.

Lo más visto
N1iLqZgGC_2000x1500__1

Costas, cerca de renovar con Racing

GASTON PAROLA
Deportes16/12/2025

La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.

El 107, un servicio clave que no se detiene

El 107, un servicio clave que no se detiene

GASTON PAROLA
Villa Cañás16/12/2025

Jeni Tulian, a cargo del servicio durante la licencia de maternidad de Silvina, habló sobre el funcionamiento del 107, el trabajo en equipo y la importancia de un servicio gratuito y disponible las 24 horas.

Boletín de noticias