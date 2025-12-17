En medio de un mercado de pases que promete extenderse varias semanas, River continúa trabajando para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada. Uno de los nombres marcados por Marcelo Gallardo es el de Santiago Ascacíbar, actual capitán de Estudiantes de La Plata y una de las figuras del último campeón.

Luego de un primer encuentro informal entre la dirigencia millonaria y el entorno del futbolista, en Núñez planean avanzar con mayor firmeza una vez que el Pincha dispute el Trofeo de Campeones ante Platense. El partido se jugará este sábado en San Nicolás y, hasta entonces, Estudiantes mantiene el foco puesto en la definición.

La idea de River es intensificar las gestiones la próxima semana. En primer lugar habrá una nueva reunión con los representantes del mediocampista y, posteriormente, una oferta concreta al club platense. Si bien la estrategia habitual en este mercado apunta a préstamos con opción u obligación de compra, no se descarta intentar adquirir directamente una parte del pase.

Estudiantes, ya clasificado a la Copa Libertadores 2026, pretende retener a su capitán para la próxima temporada. Sin embargo, el propio Ascacíbar dejó abierta la puerta a un posible cambio de aire tras la consagración en el Torneo Clausura. “Me queda una final más y después pensaré en el futuro. Hoy la cabeza está acá”, expresó luego de la vuelta olímpica.

Con contrato vigente por un año más, el mediocampista de 28 años es una pieza clave del equipo junto a referentes como Guido Carrillo y José Sosa. Su pasado en el fútbol europeo y la posibilidad de asumir un desafío como River aparecen como factores que podrían inclinar la balanza.

En Núñez saben que la negociación no será sencilla. Además de las exigencias de Estudiantes, existe la chance de que aparezca algún interesado desde Europa. Por eso, la intención es acelerar las gestiones desde el inicio de la próxima semana y tratar de cumplir uno de los pedidos prioritarios del entrenador.