El Poder Ejecutivo Nacional oficializó el asueto para el personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2025, según lo establece un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni.

La medida tiene como objetivo facilitar la organización de los preparativos y los desplazamientos familiares en vísperas de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, permitiendo una mejor planificación del tiempo previo a ambas fechas.

En el texto oficial, el Gobierno remarcó que “resulta oportuno facilitar la organización, descanso y disfrute de las festividades, permitiendo que las personas puedan disponer de un tiempo razonable para concretar los preparativos, desplazamientos y actividades vinculadas a dichas conmemoraciones”.

Cabe señalar que tanto el 25 de diciembre como el 1° de enero son feriados nacionales inamovibles en la Argentina, por lo que el asueto dispuesto se suma a esos días no laborables para el personal alcanzado por la normativa.