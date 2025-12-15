Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la CONMEBOL

Asueto para estatales el 24 y 31 de diciembre
El decreto fue firmado por Javier Milei y Manuel Adorni y alcanza a la Administración Pública Nacional en la previa de Navidad y Año Nuevo.
La senadora de La Libertad Avanza acusó a las autoridades de la AFA de maniobras irregulares y cuestionó el manejo de fondos del fútbol argentino.País15/12/2025SOFIA ZANOTTI
La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, presentó este lunes una denuncia ante el Comité de Ética de la CONMEBOL contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la ex ministra de Seguridad calificó el accionar de ambos dirigentes como “mafioso” y sostuvo que este tipo de prácticas “ensucian al fútbol argentino”.
A través de sus redes sociales, Bullrich planteó una serie de interrogantes vinculados al manejo de los recursos económicos de la AFA. “¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo?”, expresó, y también apuntó a supuestas irregularidades en la administración de deudas de clubes, contrataciones con empresas vinculadas y la retención de aportes.
En el escrito presentado ante el organismo sudamericano, la senadora señaló que Tapia y Toviggino estarían involucrados en presuntas violaciones al Código de Ética de la CONMEBOL, al considerar que las conductas denunciadas afectan la integridad y la transparencia en la conducción del fútbol.
“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, concluyó Bullrich.
El decreto fue firmado por Javier Milei y Manuel Adorni y alcanza a la Administración Pública Nacional en la previa de Navidad y Año Nuevo.
La senadora de LLA respondió a las críticas de la expresidenta sobre la inflación y el rumbo económico del Gobierno nacional.
La ex presidenta reapareció con un mensaje en redes sociales donde puso en duda el plan económico del Gobierno tras el último dato de inflación.
El Presidente participará este viernes de un acto organizado por La Libertad Avanza para agradecer el respaldo electoral recibido en la provincia.
El proyecto incorpora la recolección de residuos como servicio esencial y eleva al 75% la prestación mínima en caso de huelga. También endurece las sanciones a los bloqueos sindicales.
El ex jefe de Gobierno porteño juró como diputado en la Legislatura y confirmó que buscará competir nuevamente por la conducción de la Ciudad.
La Justicia investiga una lujosa quinta en Pilar, autos de alta gama y vínculos con la financiera Sur Finanzas. El expediente pasó al fuero penal económico.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
Dos hombres abrieron fuego durante una celebración de Janucá en una de las playas más concurridas de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro quedó detenido.
Desde el puerto de Timbúes zarpó un embarque histórico de 65 mil toneladas de trigo con destino a China. El gobernador Pullaro destacó la inversión, el trabajo y la infraestructura.
El hombre fue acusado por padres de alumnas de haberlas grabado en camarines y murió tras arrojarse por una ventana del edificio.
La compra de divisas para ahorro cayó un 95% en dos meses y el Gobierno espera una inflación mensual inferior al 2% desde enero.
El Pincha venció a Racing en una final cargada de tensión y emoción, se repuso en la adversidad y sumó una nueva estrella que reafirma su identidad histórica.
Un adolescente de 15 años murió tras ser apuñalado por una patota en Alto Comedero. Dos menores fueron detenidos y la causa quedó en manos del Juzgado de Menores.