Bullrich denunció a Tapia y Toviggino ante la CONMEBOL

La senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, presentó este lunes una denuncia ante el Comité de Ética de la CONMEBOL contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la ex ministra de Seguridad calificó el accionar de ambos dirigentes como “mafioso” y sostuvo que este tipo de prácticas “ensucian al fútbol argentino”.



A través de sus redes sociales, Bullrich planteó una serie de interrogantes vinculados al manejo de los recursos económicos de la AFA. “¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección? ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo?”, expresó, y también apuntó a supuestas irregularidades en la administración de deudas de clubes, contrataciones con empresas vinculadas y la retención de aportes.

En el escrito presentado ante el organismo sudamericano, la senadora señaló que Tapia y Toviggino estarían involucrados en presuntas violaciones al Código de Ética de la CONMEBOL, al considerar que las conductas denunciadas afectan la integridad y la transparencia en la conducción del fútbol.

“La lista de irregularidades y manejo turbio del dinero es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, concluyó Bullrich.