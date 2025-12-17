El Instituto Contrapunto, dirigido por Sergio “Pato” Cardozo, cerró un nuevo año de trabajo en Villa Cañás con un balance positivo, marcado por desafíos económicos, reordenamientos internos y la consolidación de una propuesta educativa autogestionada que ya cumple diez años en la ciudad.

En diálogo con Radio Sonic, Cardozo destacó que el 2025 fue un año “con muchos cambios”, atravesado por la compleja situación económica del país, que obligó a repensar estructuras sin resignar calidad educativa. En ese marco, explicó que el instituto funciona bajo un esquema de autogestión, donde se brinda el espacio y el acompañamiento a los docentes para que desarrollen sus propuestas y crezcan profesionalmente.

Uno de los principales logros del año fue la consolidación de un convenio con un instituto de capacitación profesional que permite ofrecer cursos semipresenciales y 100% online, con certificaciones avaladas a nivel nacional. Esta modalidad híbrida amplía las posibilidades de estudio para quienes no pueden trasladarse a grandes ciudades, permitiendo capacitarse desde Villa Cañás y compatibilizar estudio y trabajo.

Durante el 2025, Contrapunto priorizó la formación en oficios, con cursos presenciales de electricidad y plomería, respondiendo a una demanda concreta del mercado laboral. “Cada año hacemos un análisis de necesidades para no saturar áreas y ofrecer capacitaciones con verdadera salida laboral”, explicó Cardozo.

Además, el instituto mantiene una amplia oferta virtual que incluye cursos vinculados a salud, informática, secretariados, community management y herramientas digitales, con aulas personalizadas y clases grabadas para facilitar el acceso de los alumnos.

En paralelo, Contrapunto sostuvo su propuesta cultural, con talleres artísticos y de danza que continúan activos durante todo el año, y que tuvieron un cierre especial al celebrarse los diez años del espacio, consolidado como un proyecto independiente dentro de la ciudad.

De cara al verano, Cardozo confirmó la apertura de un curso intensivo de manicuría durante enero, pensado como una formación inicial con rápida salida laboral, y adelantó que ya se proyectan nuevas propuestas para el próximo ciclo lectivo.

Finalmente, el director agradeció especialmente a los docentes, alumnos y familias que acompañan el proyecto desde sus inicios, y remarcó el valor del “boca a boca” como principal motor de crecimiento del instituto. “Contrapunto es cultura y educación independiente, sostenida a pulmón, con compromiso humano y ganas de seguir sumando”, concluyó.