Chelsea avanzó con doblete de Garnacho
El conjunto londinense superó 3-1 a Cardiff como visitante y se metió en semifinales de la Copa de la Liga. Los argentinos Garnacho y Buonanotte fueron protagonistas.
La federación africana sostiene que RD Congo utilizó futbolistas no habilitados y pide disputar el repechaje rumbo al Mundial 2026.Deportes17/12/2025GASTON PAROLA
La Federación de Fútbol de Nigeria presentó un reclamo formal ante la FIFA con el objetivo de ocupar el lugar de la República Democrática del Congo en el repechaje intercontinental para el Mundial 2026. El pedido se apoya en presuntas irregularidades cometidas durante el proceso clasificatorio.
Según trascendió en medios internacionales, Nigeria sostiene que el seleccionado congoleño alineó entre seis y nueve jugadores que no serían elegibles conforme a la legislación vigente en ese país, que prohíbe la doble nacionalidad. Entre los futbolistas señalados figuran Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Aaron Wan-Bissaka y Noah Sadiki, todos con vínculos previos con selecciones europeas.
Desde la federación nigeriana argumentan que esos jugadores no habrían renunciado formalmente a su ciudadanía anterior, lo que violaría la Constitución de RD Congo. Además, aseguran que la documentación presentada ante la FIFA para habilitarlos fue incompleta o fraudulenta, aunque el organismo internacional había dado inicialmente su aval.
El antecedente inmediato se remonta al cruce decisivo disputado en Rabat, Marruecos, donde Congo eliminó a Nigeria tras imponerse por 4-3 en la definición por penales. Luego de ese encuentro, el entrenador nigeriano Eric Chelle denunció supuestos episodios de “magia negra”, declaraciones por las que más tarde pidió disculpas tras la repercusión generada.
En caso de que la FIFA falle a favor de Nigeria, la República Democrática del Congo podría enfrentar sanciones que van desde una multa económica hasta la descalificación del repechaje. No obstante, el país afectado tendría la posibilidad de apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
Mientras se aguarda una resolución oficial, el cronograma deportivo sigue su curso. Jamaica y Nueva Caledonia se enfrentarán el próximo 26 de marzo en el estadio Akron de Guadalajara por una de las semifinales del repechaje. El ganador de ese duelo deberá medirse luego con RD Congo, a la espera de una definición definitiva por parte de la FIFA.
