París Saint-Germain y Flamengo disputarán este miércoles la final de la Copa Intercontinental 2025. El encuentro se jugará desde las 14.00 (hora argentina) en el Estadio Áhmad bin Ali, ubicado en Rayán, Qatar, y definirá al campeón del mundo a nivel clubes.

El conjunto francés, actual campeón de la Champions League, llega con un plantel repleto de figuras y la ilusión de hacer historia: de ganar, sería el primer club de Francia en conquistar este certamen. El equipo dirigido por Luis Enrique atraviesa una racha positiva, con tres partidos sin derrotas, y se mantiene como escolta en la Ligue 1, a solo un punto del líder Lens.

Además, el PSG cuenta con varios futbolistas destacados a nivel individual. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha y Ousmane Dembélé fueron nominados al premio The Best 2025, galardón que finalmente quedó en manos del propio Dembélé.

Del otro lado aparece un Flamengo encendido. El Mengão acumula siete partidos invicto y viene de consagrarse en cuatro competencias distintas: Copa Libertadores, Brasileirao, Derbi de las Américas y Copa Challenger. El equipo carioca buscará sumar su quinto título en pocas semanas y devolver el trofeo intercontinental a Sudamérica después de trece años, algo que no ocurre desde la consagración de Corinthians en 2012.

El recuerdo de 1981 también alimenta la ilusión brasileña, cuando Flamengo fue campeón del mundo tras vencer 3-0 al Liverpool. Ahora, con Filipe Luís como entrenador, intentará repetir aquella hazaña ante uno de los equipos más poderosos del fútbol europeo.

Probables formaciones

PSG:

Safonov; Hernandez, Pacho, Zabarnyi, Zaïre-Emery y Ruiz; Vitinha, Ndjantou, Neves; Kvaratskhelia, Barcola y Mayulu.

DT: Luis Enrique.

Flamengo:

Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Danilo y Varela; Jorginho, Pulgar, De Arrascaeta y Carrascal; Everton y Plata.

DT: Filipe Luís.

Datos del partido

Hora: 14.00

Estadio: Áhmad bin Ali (Rayán, Qatar)

Árbitro: Ismail Elfath

TV: D Sports