Neymar está muy cerca de alcanzar un acuerdo con Santos para extender su contrato por seis meses más, una vez finalizado el vínculo actual que vence en las próximas semanas. Según información difundida por ESPN, las conversaciones están encabezadas por su padre y representante, Neymar Sr., con la intención de darle continuidad al proyecto deportivo del club paulista.

El futbolista se encuentra actualmente de vacaciones en Estados Unidos y, en los próximos días, deberá someterse a una artroscopía en la rodilla izquierda. La intervención había sido postergada por decisión del propio jugador, quien eligió seguir compitiendo para ayudar a Santos a evitar el descenso en el Brasileirao, pese a las recomendaciones médicas. El tiempo estimado de recuperación sería de alrededor de un mes.

La permanencia en la máxima categoría fue un factor clave en las negociaciones. Santos logró el objetivo tras vencer 3-0 a Cruzeiro en la última fecha y, además, los resultados lo clasificaron a la Copa Sudamericana 2026, un contexto que fortalece la posibilidad de continuidad del número 10.

Al cierre de la temporada, Neymar fue cauto respecto a su futuro inmediato. Señaló que su intención es descansar unos días antes de tomar una decisión definitiva y luego encarar la cirugía. Sin embargo, dejó en claro su vínculo emocional con la institución: aseguró que Santos siempre será su prioridad, aunque evaluará qué es lo mejor para todas las partes.

En su regreso al club que lo formó, Neymar disputó durante la temporada 2025 un total de 28 partidos entre el Brasileirao, la Copa do Brasil y el Campeonato Paulista. Sumó 2.065 minutos en cancha, convirtió 11 goles y aportó 4 asistencias, siendo una de las figuras determinantes en la campaña del equipo.