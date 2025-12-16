Neymar, cerca de un acuerdo para renovar con Santos

El delantero brasileño negocia una extensión de seis meses tras salvar al club del descenso y con el foco puesto en llegar en condiciones al Mundial 2026.

Deportes16/12/2025GASTON PAROLAGASTON PAROLA
La-decision-que-tomo-Neymar-sobre-su-futuro-para-p

Neymar está muy cerca de alcanzar un acuerdo con Santos para extender su contrato por seis meses más, una vez finalizado el vínculo actual que vence en las próximas semanas. Según información difundida por ESPN, las conversaciones están encabezadas por su padre y representante, Neymar Sr., con la intención de darle continuidad al proyecto deportivo del club paulista.

El futbolista se encuentra actualmente de vacaciones en Estados Unidos y, en los próximos días, deberá someterse a una artroscopía en la rodilla izquierda. La intervención había sido postergada por decisión del propio jugador, quien eligió seguir compitiendo para ayudar a Santos a evitar el descenso en el Brasileirao, pese a las recomendaciones médicas. El tiempo estimado de recuperación sería de alrededor de un mes.

La permanencia en la máxima categoría fue un factor clave en las negociaciones. Santos logró el objetivo tras vencer 3-0 a Cruzeiro en la última fecha y, además, los resultados lo clasificaron a la Copa Sudamericana 2026, un contexto que fortalece la posibilidad de continuidad del número 10.

Al cierre de la temporada, Neymar fue cauto respecto a su futuro inmediato. Señaló que su intención es descansar unos días antes de tomar una decisión definitiva y luego encarar la cirugía. Sin embargo, dejó en claro su vínculo emocional con la institución: aseguró que Santos siempre será su prioridad, aunque evaluará qué es lo mejor para todas las partes.

En su regreso al club que lo formó, Neymar disputó durante la temporada 2025 un total de 28 partidos entre el Brasileirao, la Copa do Brasil y el Campeonato Paulista. Sumó 2.065 minutos en cancha, convirtió 11 goles y aportó 4 asistencias, siendo una de las figuras determinantes en la campaña del equipo.

Te puede interesar
N1iLqZgGC_2000x1500__1

Costas, cerca de renovar con Racing

GASTON PAROLA
Deportes16/12/2025

La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.

Lo más visto
Boletín de noticias