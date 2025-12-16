TOTO y Christopher Cross hicieron vibrar Buenos Aires
Dos íconos del pop y el rock internacional ofrecieron una noche de clásicos, emoción y recuerdos en el Campo Argentino de Polo.
La artista colombiana completó siete conciertos en el país durante 2025, con estadios colmados, una puesta técnica imponente y momentos que quedarán en la memoria del público argentino.Música16/12/2025SOFIA ZANOTTI
Shakira cerró con éxito su paso por la Argentina y puso punto final a una de las giras más importantes del año. La superestrella internacional ofreció cinco conciertos consecutivos en el país durante la última semana, tres en el estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires y dos en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con producción de Fénix Entertainment Group.
Con estas presentaciones, la cantante colombiana alcanzó un total de siete shows en territorio argentino en 2025, sumando los dos recitales agotados que había brindado en marzo en el Campo Argentino de Polo. Cada fecha reunió a miles de fanáticos y reafirmó el fuerte vínculo de la artista con el público local.
La gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” marcó un nuevo hito en la carrera de Shakira. Durante este tour, fue reconocida por Billboard como la artista femenina de pop latino más importante de todos los tiempos y recibió el premio Global Touring Icon, además de superar los dos millones de asistentes a nivel mundial.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el espectáculo se destacó por una producción de gran escala, con más de 90 toneladas de equipamiento técnico, una pantalla LED de 49 metros de ancho por 20 de alto, diez bailarines en escena y múltiples cambios de vestuario diseñados por la casa Versace.
El repertorio recorrió distintas etapas de su trayectoria, combinando clásicos como “Suerte”, “Las de la Intuición”, “Antología” y “Día de Enero”, con sus más recientes éxitos, entre ellos “Te Felicito” y “TQG”. Uno de los momentos más emotivos fue la interpretación de “Día Especial”, canción coescrita junto a Gustavo Cerati, acompañada por imágenes del músico argentino en pantalla.
Otro pasaje que quedará en la historia fue la participación de sus hijos, Milán y Sasha, quienes subieron al escenario para cantar “Acróstico”, generando una ovación del público. La combinación de música, emoción y cercanía convirtió a cada noche en una experiencia única para los asistentes.
Dos íconos del pop y el rock internacional ofrecieron una noche de clásicos, emoción y recuerdos en el Campo Argentino de Polo.
Fénix Entertainment presentó la agenda de recitales internacionales que marcarán el final del 2025, con propuestas para todos los públicos.
La artista colombiana interpretó “Día Especial” mientras en las pantallas aparecía la imagen de Cerati, generando uno de los momentos más emotivos de la noche.
El colectivo musical consolida un espacio de encuentro en 360° donde conviven improvisación, arte y figuras destacadas de la escena local e internacional.
El dúo lanzó “¿Qué culpa tiene ella?”, primer adelanto de su nuevo álbum “Escenas”, y anunció una gira internacional que incluirá América y Europa.
La artista lanzó su tercer disco de estudio, una obra conceptual donde conviven dolor, sanación y cuatro alter egos que amplían su universo creativo. El álbum será presentado en un show histórico en River Plate.
Medios españoles aseguran que Mohammed Bin Salman estaría dispuesto a ofrecer 10 mil millones de euros por el club catalán, aunque la estructura societaria complica cualquier avance.
La Academia de Nueva Italia le hizo una propuesta formal al delantero, que no seguirá en Huracán y analiza su próximo paso.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
Fue condenada a 12 años por liderar una banda de ladrones en Mendoza y hoy cumple prisión domiciliaria. En redes sociales cuenta su pasado, su paso por la cárcel y su reconstrucción personal.
Ocurrió en la intersección de calle 55 y avenida 50. La mujer fue trasladada al SAMCo local con una lesión ocular.