Shakira cerró con éxito su paso por la Argentina y puso punto final a una de las giras más importantes del año. La superestrella internacional ofreció cinco conciertos consecutivos en el país durante la última semana, tres en el estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires y dos en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con producción de Fénix Entertainment Group.

Con estas presentaciones, la cantante colombiana alcanzó un total de siete shows en territorio argentino en 2025, sumando los dos recitales agotados que había brindado en marzo en el Campo Argentino de Polo. Cada fecha reunió a miles de fanáticos y reafirmó el fuerte vínculo de la artista con el público local.

La gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” marcó un nuevo hito en la carrera de Shakira. Durante este tour, fue reconocida por Billboard como la artista femenina de pop latino más importante de todos los tiempos y recibió el premio Global Touring Icon, además de superar los dos millones de asistentes a nivel mundial.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el espectáculo se destacó por una producción de gran escala, con más de 90 toneladas de equipamiento técnico, una pantalla LED de 49 metros de ancho por 20 de alto, diez bailarines en escena y múltiples cambios de vestuario diseñados por la casa Versace.

El repertorio recorrió distintas etapas de su trayectoria, combinando clásicos como “Suerte”, “Las de la Intuición”, “Antología” y “Día de Enero”, con sus más recientes éxitos, entre ellos “Te Felicito” y “TQG”. Uno de los momentos más emotivos fue la interpretación de “Día Especial”, canción coescrita junto a Gustavo Cerati, acompañada por imágenes del músico argentino en pantalla.

Otro pasaje que quedará en la historia fue la participación de sus hijos, Milán y Sasha, quienes subieron al escenario para cantar “Acróstico”, generando una ovación del público. La combinación de música, emoción y cercanía convirtió a cada noche en una experiencia única para los asistentes.