Costas, cerca de renovar con Racing
La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.
Stephen Curry volvió a escribir una página destacada en la historia de la NBA. A los 37 años, el base de Golden State Warriors alcanzó los 45 partidos con 40 puntos o más luego de cumplir los 30, superando así una marca que hasta ahora pertenecía a Michael Jordan.
El nuevo récord se dio en la derrota de los Warriors por 136-131 ante Portland Trail Blazers, un dato que no opacó la actuación individual del cuatro veces campeón, quien anotó 48 puntos y convirtió 12 triples, una cifra que ya forma parte de su sello personal.
Con este registro, Curry lidera una lista de leyendas que incluye a Jordan (44 partidos), Damian Lillard (31), James Harden (30) y Kobe Bryant (30). La evolución del juego, con mayor protagonismo del lanzamiento de tres puntos, explica parte del contexto, aunque fue el propio Curry quien marcó el camino de esa transformación.
Además, el escolta se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en alcanzar cinco partidos con 12 o más triples convertidos. Según datos de ESPN Stats & Info, también suma seis encuentros con al menos 11 triples, cuadruplicando a cualquier otro jugador en ese rubro.
Otro dato que refuerza la magnitud de la hazaña es que se trató del primer partido de temporada regular en el que un jugador encestó 12 o más triples y su equipo terminó perdiendo. Hasta ahora, esa estadística mostraba un contundente 12-0 en victorias.
En paralelo, Curry quedó a solo un partido de igualar a LeBron James en encuentros de 40 puntos o más después de los 35 años. El Rey lidera esa tabla con 15, mientras que Steph ya suma 14, por encima de Jordan (12) y Kevin Durant (7).
Más allá de los números, la actuación del base confirma una vigencia poco común y una capacidad sostenida para redefinir los límites del juego, incluso cuando el resultado colectivo no acompaña.
