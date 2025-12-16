Neymar, cerca de un acuerdo para renovar con Santos
El delantero brasileño negocia una extensión de seis meses tras salvar al club del descenso y con el foco puesto en llegar en condiciones al Mundial 2026.
La dirigencia de Racing tiene todo acordado para extender el vínculo del entrenador por una temporada más y la firma se concretaría en los próximos días.Deportes16/12/2025GASTON PAROLA
Racing Club y Gustavo Costas tienen encaminada la renovación del contrato del entrenador por un año más. El acuerdo entre las partes está prácticamente cerrado y solo resta la firma para que la continuidad del técnico sea oficial, algo que podría concretarse durante esta misma semana.
La información fue confirmada por Tomás Dávila en ESPN F12, donde detalló que no existen diferencias contractuales y que ambas partes coincidieron en sostener el proyecto deportivo iniciado a comienzos de 2025.
Costas tuvo un año intenso al frente de La Academia. El ciclo comenzó con la consagración en la CONMEBOL Recopa Sudamericana, uno de los logros más destacados de la temporada. Luego, el equipo fue protagonista en todas las competencias que disputó, aunque no logró sumar más títulos.
En el plano local, Racing quedó eliminado en octavos de final del Torneo Apertura 2025 y perdió la final del Torneo Clausura ante Estudiantes. Además, cayó en cuartos de final de la Copa Argentina y alcanzó las semifinales de la CONMEBOL Libertadores, quedando a un paso de la definición continental.
Más allá de los resultados finales, en el club consideran muy positivo el balance general del año, destacando el rendimiento del equipo y la competitividad mostrada en todos los frentes. Ese análisis fue clave para avanzar en la renovación del entrenador.
Con la continuidad de Costas asegurada, Diego Milito y Sebastián “Chino” Saja comenzarán a trabajar junto al cuerpo técnico en la planificación de la temporada 2026, que incluirá la pretemporada en Ciudad del Este y tendrá como gran objetivo volver a ser protagonista en la Copa Libertadores.
La Máxima anunció oficialmente que Portugal volverá al calendario en 2027 y 2028, con Portimão como sede y en reemplazo de Zandvoort.
El base de Golden State llegó a 45 partidos de 40 puntos o más después de los 30 años y volvió a marcar un hito, incluso en una noche de derrota.
El presidente de la institución realizó un balance del año, valoró el esfuerzo dirigencial y remarcó la importancia del acompañamiento familiar y social para sostener el club.
El expresidente del club apuntó contra el actual presidente xeneize y sostuvo que su conducción afecta el funcionamiento institucional y deportivo.
La Conmebol dio a conocer el nuevo ranking de clubes que regirá desde 2026, con cambios en la cima, presencia fuerte de equipos argentinos y el ingreso de Racing al top 10.
Medios españoles aseguran que Mohammed Bin Salman estaría dispuesto a ofrecer 10 mil millones de euros por el club catalán, aunque la estructura societaria complica cualquier avance.
La Academia de Nueva Italia le hizo una propuesta formal al delantero, que no seguirá en Huracán y analiza su próximo paso.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
Fue condenada a 12 años por liderar una banda de ladrones en Mendoza y hoy cumple prisión domiciliaria. En redes sociales cuenta su pasado, su paso por la cárcel y su reconstrucción personal.
Ocurrió en la intersección de calle 55 y avenida 50. La mujer fue trasladada al SAMCo local con una lesión ocular.