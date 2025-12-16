Racing Club y Gustavo Costas tienen encaminada la renovación del contrato del entrenador por un año más. El acuerdo entre las partes está prácticamente cerrado y solo resta la firma para que la continuidad del técnico sea oficial, algo que podría concretarse durante esta misma semana.

La información fue confirmada por Tomás Dávila en ESPN F12, donde detalló que no existen diferencias contractuales y que ambas partes coincidieron en sostener el proyecto deportivo iniciado a comienzos de 2025.

Costas tuvo un año intenso al frente de La Academia. El ciclo comenzó con la consagración en la CONMEBOL Recopa Sudamericana, uno de los logros más destacados de la temporada. Luego, el equipo fue protagonista en todas las competencias que disputó, aunque no logró sumar más títulos.

En el plano local, Racing quedó eliminado en octavos de final del Torneo Apertura 2025 y perdió la final del Torneo Clausura ante Estudiantes. Además, cayó en cuartos de final de la Copa Argentina y alcanzó las semifinales de la CONMEBOL Libertadores, quedando a un paso de la definición continental.

Más allá de los resultados finales, en el club consideran muy positivo el balance general del año, destacando el rendimiento del equipo y la competitividad mostrada en todos los frentes. Ese análisis fue clave para avanzar en la renovación del entrenador.

Con la continuidad de Costas asegurada, Diego Milito y Sebastián “Chino” Saja comenzarán a trabajar junto al cuerpo técnico en la planificación de la temporada 2026, que incluirá la pretemporada en Ciudad del Este y tendrá como gran objetivo volver a ser protagonista en la Copa Libertadores.