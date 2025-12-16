Este martes, alrededor de las 9:10, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 33, en el kilómetro 610, en jurisdicción de Venado Tuerto.



El hecho fue protagonizado por un camión Iveco Atack 1725 con acoplado, conducido por Germán, de 39 años, oriundo de Santa Rosa, La Pampa. Por causas que aún se intentan establecer, el vehículo perdió el control y terminó lateralizado sobre la banquina.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, quienes trabajaron en la asistencia y aseguramiento de la zona. Además, el conductor fue evaluado por personal médico del SIES de Sancti Spíritu.

Tras los controles correspondientes, se decidió otorgar el alta médica en el lugar, ya que no presentaba lesiones. También intervino personal del sistema de emergencias 911 para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad durante el operativo.