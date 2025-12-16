Venado Tuerto tendrá Ingeniería Agronómica de la UNR
La carrera comenzará a dictarse en febrero de 2026, será pública y gratuita, y marca un hito para la educación superior y el desarrollo productivo regional.
El hecho ocurrió este martes por la mañana a la altura del kilómetro 610. El conductor fue asistido y no sufrió heridas.Regionales16/12/2025SOFIA ZANOTTI
Este martes, alrededor de las 9:10, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 33, en el kilómetro 610, en jurisdicción de Venado Tuerto.
El hecho fue protagonizado por un camión Iveco Atack 1725 con acoplado, conducido por Germán, de 39 años, oriundo de Santa Rosa, La Pampa. Por causas que aún se intentan establecer, el vehículo perdió el control y terminó lateralizado sobre la banquina.
Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, quienes trabajaron en la asistencia y aseguramiento de la zona. Además, el conductor fue evaluado por personal médico del SIES de Sancti Spíritu.
Tras los controles correspondientes, se decidió otorgar el alta médica en el lugar, ya que no presentaba lesiones. También intervino personal del sistema de emergencias 911 para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad durante el operativo.
El vehículo tenía pedido judicial y fue vinculado a un robo ocurrido en Huanchilla. En su interior hallaron equipos para bloquear comunicaciones y diversas herramientas.
María Teresa y Santa Isabel avanzan con un trabajo articulado que permitirá optimizar recursos y fortalecer la infraestructura vial rural.
El siniestro ocurrió durante la madrugada y dejó solo daños materiales. Ambos conductores fueron trasladados al hospital de manera preventiva.
El presidente comunal presentó el nuevo organigrama y anticipó las prioridades de su administración, con foco en orden, obras y cuidado de los recursos.
Una muestra educativa reunió a instituciones de Santa Isabel, María Teresa y Venado Tuerto para exhibir proyectos de energía solar, biodigestores y reciclaje. La comunidad destacó el compromiso ambiental de la escuela.
Medios españoles aseguran que Mohammed Bin Salman estaría dispuesto a ofrecer 10 mil millones de euros por el club catalán, aunque la estructura societaria complica cualquier avance.
La Academia de Nueva Italia le hizo una propuesta formal al delantero, que no seguirá en Huracán y analiza su próximo paso.
El presidente del Globo se refirió a posibles refuerzos, eventuales salidas y reconoció dificultades económicas y una caída en la masa societaria.
El encuentro no se disputó por tormenta eléctrica y el reglamento de la FIH define cómo se computa el resultado y los puntos.
New York superó a Orlando y San Antonio dio el golpe ante Oklahoma City. El título se define este martes en Las Vegas.
El Timao eliminó a Cruzeiro por penales y Vasco hizo lo propio ante Fluminense. La definición será a doble partido y con premio continental.
Fue condenada a 12 años por liderar una banda de ladrones en Mendoza y hoy cumple prisión domiciliaria. En redes sociales cuenta su pasado, su paso por la cárcel y su reconstrucción personal.
Ocurrió en la intersección de calle 55 y avenida 50. La mujer fue trasladada al SAMCo local con una lesión ocular.